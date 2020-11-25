Xbox Live Gold üyelerine aralık ayında ücretsiz verilecek oyunlar hangileri?
Microsoft'un oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, aralık ayında üyelerine ücretsiz dağıtacağı oyunları açıkladı. Xbox Live Gold üyelerine aralık ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar şu şekilde...
25 Kasım 2020, Çarşamba 14:52 Son Güncelleme:
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Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 oyunları ancak geriye uyumluluk sayesinde Aralık ayında verilecek oyunların tamamı Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında da oynanabilecek. Aralık ayında Xbox Series için özel olarak verilen bir oyun yok.
Xbox One için ücretsiz olan oyunlar:
Bleed 2 (16 Aralık - 15 Ocak)
The Raven Remastered (1 Aralık - 31)
Xbox 360 için ücretsiz olan oyunlar:
Stacking (16 Aralık - 31 Aralık)
Saints Row: Gat out of Hell (1 Aralık - 15 Aralık)
Yukarıdaki oyunları Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.
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