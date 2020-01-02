Xbox patronu, PlayStation 5 hakkında neleri sevdiğini söyledi

Onur Binay/posta.com.tr

Spencer, buradaki büyük kazananın geliştiriciler ve oyuncular olduğunu belirtti. Birincisi bu teknolojiyi kullanan daha iyi oyunlar geliştirilebilecek. Çünkü daha büyük kurulum tabanı teknolojiyi destekleyen konsollarda bulunacak. İkinci olarak bu da daha iyi oyunlar anlamına geliyor. Yeni SSD teknolojisiyle, daha hızlı kurulan ve yükleme ekranlarını neredeyse ortadan kaldıran oyunlar göreceğiz.

PC Games Hardware'e konuşan Spencer, "Mark Cerny ve Sony ekibinin de PlayStation 5 için SSD'ye yatırım yapmasını takdir ediyorum. Motorlar ve araçlar, uyumlu işlevleri bir araya getirebilir. Birlikte daha geniş bir ürün tabanı sağlayacağız ve geliştiriciler, bu donanım yeteneklerinin programlamasını yönetmek ve desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacaklar. PS5 geliştirme kitim yok, Minecraft ekibimizin bile olduğunu sanmıyorum. Ancak endüstrinin bu tür çözümlerin kapsamlı kullanımından nasıl faydalanacağını görmek heyecan verici olacak." dedi.

Spencer, PS5'in tam olarak hangi özelliklerle geldiğini bilmediğini ve hatta Mojang'ın henüz bir geliştirme kiti almadığını belirtti. Şimdi, Mojang'ın Microsoft'a ait olduğu göz önüne alındığında, bu çok şaşırtıcı değil. Sonuçta, PlayStation, lansmandan önce bir geliştirme kitini bir rakibe teslim etmek istemez. Ancak, Minecraft bir süredir dünyanın en büyük oyunlarından biri. Başka bir deyişle, PS5'ten önce Minecraft'ın Xbox Series X'e gelme şansı yüksek.

İlginç olan şey, bunun PC oyunlarına ne gibi etkisi olacak? Birçok oyun bilgisayarı zaten SSD kullanıyor. Ancak konsollarda kullanılacak teknoloji daha fazlasını getirebilir.