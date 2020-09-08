Microsoft Central, Xbox Series X ve Series S'in fiyat ve çıkış tarihlerini açıkladı. Ayrıca Xbox Series S'in tasarımı da ilk kez açığa çıktı.

Xbox Series S, Brad Sams tarafından sızdırıldı. Xbox Series X'in içine sığacak kadar küçük bir yapıda olan konsol, performans açısındansa Xbox One X'le yarışabilir.

Xbox Series S, 4 teraflop gücünde bir GPU taşıyor. 10 GB GDDR6 RAM ile gelen ancak oyun geliştiricilere 7,5 GB RAM alanı veriyor denilen konsol, gücünü sekiz çekirdekli 7 nm AMD Zen 2 işlemciden alıyor. Konsol, 1440p 60 FPS oyunculuğu mümkün kılacak 20 CU (Compute Unit) birimli Navi RDNA 2.0 GPU‘ya sahip. Buna ek olarak Series S’te de PCIe 4.0 SSD kullanılıyor.

Xbox Series X'in 499 dolar; Xbox Series S'in ise 299 dolar fiyat etiketine sahip olacağı ifade edildi. Microsoft Central tarafından yapılan açıklamalara göre Xbox Series X ve Xbox Series S, 10 Kasım 2020'de piyasaya sürülecek.