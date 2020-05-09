Fragmanı gösterilen oyunların birçoğu cross-gen olacak, yani yeni nesille birlikte bugünkü konsollara da çıkış yapacak. Yine de Xbox One/Series X ve PC özel oyunlar da yer alıyor.





Etkinlikte gösterilen oyunlar arasında şunlar yer alıyor:

Assassin's Creed Valhalla

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

DiRT 5

Call of the Sea

Bright Memory: Infinite

Second Extinction

Yakuza: Like a Dragon

Scorn

The Medium

Scarlet Nexus

Chorus

The Ascent





Xbox Series X'in tüm teknik özellikleri:

CPU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz)

GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2

İşlemci Tabanı: 360.45mm2

Süreç: TSMC 7 nm Geliştirilmiş

RAM: 16 GB GDDR6

Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB

Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD

G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)

Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı

Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği

Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü

Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)