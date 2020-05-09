Xbox Series X oyunları neden daha iyi görünmüyor? - Gelecek en iyi Xbox Series X oyunları
Microsoft'un ilk "Inside Xbox" etkinliği geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Etkinlikte Xbox Series X'e gelecek olan oyunlardan yeni fragmanlar yayınlandı. Tanıtılan oyunlar arasında hemen her türden ilgi çekici yapımlar yer alıyor. Xbox Series X oyunlarını gördüğümüze göre siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
09 Mayıs 2020, Cumartesi 16:34 Son Güncelleme:
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Fragmanı gösterilen oyunların birçoğu cross-gen olacak, yani yeni nesille birlikte bugünkü konsollara da çıkış yapacak. Yine de Xbox One/Series X ve PC özel oyunlar da yer alıyor.
Etkinlikte gösterilen oyunlar arasında şunlar yer alıyor:
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Call of the Sea
Bright Memory: Infinite
Second Extinction
Yakuza: Like a Dragon
Scorn
The Medium
Scarlet Nexus
Chorus
The Ascent
Xbox Series X'in tüm teknik özellikleri:
CPU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz)
GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2
İşlemci Tabanı: 360.45mm2
Süreç: TSMC 7 nm Geliştirilmiş
RAM: 16 GB GDDR6
Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB
Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD
G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)
Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı
Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği
Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü
Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)