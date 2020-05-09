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Bilim & Teknoloji Xbox Series X oyunları neden daha iyi görünmüyor? - Gelecek en iyi Xbox Series X oyunları

Xbox Series X oyunları neden daha iyi görünmüyor? - Gelecek en iyi Xbox Series X oyunları

Bilim & Teknoloji

Xbox Series X oyunları neden daha iyi görünmüyor? - Gelecek en iyi Xbox Series X oyunları

Microsoft'un ilk "Inside Xbox" etkinliği geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Etkinlikte Xbox Series X'e gelecek olan oyunlardan yeni fragmanlar yayınlandı. Tanıtılan oyunlar arasında hemen her türden ilgi çekici yapımlar yer alıyor. Xbox Series X oyunlarını gördüğümüze göre siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

09 Mayıs 2020, Cumartesi 16:34 Son Güncelleme:
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Fragmanı gösterilen oyunların birçoğu cross-gen olacak, yani yeni nesille birlikte bugünkü konsollara da çıkış yapacak. Yine de Xbox One/Series X ve PC özel oyunlar da yer alıyor.


Etkinlikte gösterilen oyunlar arasında şunlar yer alıyor:

Assassin's Creed Valhalla

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

DiRT 5

Call of the Sea

Bright Memory: Infinite

Second Extinction

Yakuza: Like a Dragon

Scorn

The Medium

Scarlet Nexus

Chorus

The Ascent


Xbox Series X'in tüm teknik özellikleri:

CPU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz)

GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2

İşlemci Tabanı: 360.45mm2

Süreç: TSMC 7 nm Geliştirilmiş

RAM: 16 GB GDDR6

Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB

Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD

G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)

Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı

Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği

Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü

Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)

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