Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları açıklandı

Xbox Series X oyun konsolu Türkiye’de 7499TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu. Tamamen dijital bir konsol olan Xbox Series S ise 4599TL seviyesinden ön siparişe açıldı.

Xbox Series X için global fiyatının 499 dolar, Xbox Series S’in 299 dolar olduğunu belirtelim.

Xbox Series X’in özel AMD yongası 12TFLOPS seviyesine ulaşabiliyor. 16GB GDDR6 bellek ise 560GB/s bant genişliği kullanıyor. Konsol 4K oyunlar yanında 8K çözünürlüklere de uyum sağlıyor.

4TFLOPS performans değeri ile 2K çözünürlükte oyunlara odaklanana Xbox Series S ayrıca disk sürücüsü olmadığı için tamamen dijital.

Konsollar için ön sipariş 22 Eylül tarihinde başlayacak. Bu fiyatlara hangi depolama kapasitesi satılacağı belli değil.