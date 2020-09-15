Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları açıklandı
Microsoft’un merakla beklenen yeni nesil konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S için global fiyatlar açıklandıktan sonra Türkiye fiyatları da belli oldu. Peki Xbox Series X ve Xbox Series S’in Türkiye fiyatları ne kadar? Onur Binay/posta.com.tr
15 Eylül 2020, Salı 09:27 Son Güncelleme:
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Xbox Series X oyun konsolu Türkiye’de 7499TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu. Tamamen dijital bir konsol olan Xbox Series S ise 4599TL seviyesinden ön siparişe açıldı.
Xbox Series X için global fiyatının 499 dolar, Xbox Series S’in 299 dolar olduğunu belirtelim.
Xbox Series X’in özel AMD yongası 12TFLOPS seviyesine ulaşabiliyor. 16GB GDDR6 bellek ise 560GB/s bant genişliği kullanıyor. Konsol 4K oyunlar yanında 8K çözünürlüklere de uyum sağlıyor.
4TFLOPS performans değeri ile 2K çözünürlükte oyunlara odaklanana Xbox Series S ayrıca disk sürücüsü olmadığı için tamamen dijital.
Konsollar için ön sipariş 22 Eylül tarihinde başlayacak. Bu fiyatlara hangi depolama kapasitesi satılacağı belli değil.
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