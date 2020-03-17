Xbox Series X için tam teknik özellikler listesi yayınlandı. Buna göre Xbox Series X, AMD'nin 3,8 GHz hızında çalışan, 8 çekirdekli özel Zen 2 işlemcisinden güç alacak. Grafik tarafında ise 12 teraflop AMD RNDA 2 GPU eşlik edecek. Ayrıca 16 GB GDDR6 RAM'e ve yüksek hızlar sunan Seagate'in 1 TB NVME SSD depolama birimine sahip olacak.

Digital Foundry tarafından yapılan testlere göre Xbox Series X'in işlemcisi, aynı anda dört Xbox One S oyununu çalıştıracak kadar güçlü. Ayrıca 12 teraflopluk GPU, Işın izleme teknolojisinde güçlü sonuçlar veriyor.

Konsolun Hızlı Sürdürme özelliği, konsolu kapatsanız bile oyunları önyükleme yaparak kaldığınız yerden devam etmenizi sağlayacak. Xbox'ın blog yazısında özellik hakkında, "Takımdaki test kullanıcılarından biri konsolu bir hafta boyunca fişten çekti, ardından bir güncelleme yaptı ve yükleme ekranına girmeden oyuna kaldığı yerden devam edebildi." deniliyor.

Digital Foundry ayrıca Gears 5'in Xbox Series X'e taşınacağını ve yeni oyunun Xbox One'da Gear 5'e sahip olan kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacağını da belirtti.

Xbox Series X'in tüm teknik özellikleri:

CPU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz)

GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2

İşlemci Tabanı: 360.45mm2

Süreç: TSMC 7 nm Geliştirilmiş

RAM: 16 GB GDDR6

Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB

Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD

G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)

Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı

Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği

Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü

Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)







