Xbox Series X'in teknik özellikleri belli oldu
Microsoft, yıl sonunda piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil konsolu Xbox Series X'in tüm özelliklerini paylaştı.
17 Mart 2020, Salı 13:44 Son Güncelleme:
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Xbox Series X için tam teknik özellikler listesi yayınlandı. Buna göre Xbox Series X, AMD'nin 3,8 GHz hızında çalışan, 8 çekirdekli özel Zen 2 işlemcisinden güç alacak. Grafik tarafında ise 12 teraflop AMD RNDA 2 GPU eşlik edecek. Ayrıca 16 GB GDDR6 RAM'e ve yüksek hızlar sunan Seagate'in 1 TB NVME SSD depolama birimine sahip olacak.
Digital Foundry tarafından yapılan testlere göre Xbox Series X'in işlemcisi, aynı anda dört Xbox One S oyununu çalıştıracak kadar güçlü. Ayrıca 12 teraflopluk GPU, Işın izleme teknolojisinde güçlü sonuçlar veriyor.
Konsolun Hızlı Sürdürme özelliği, konsolu kapatsanız bile oyunları önyükleme yaparak kaldığınız yerden devam etmenizi sağlayacak. Xbox'ın blog yazısında özellik hakkında, "Takımdaki test kullanıcılarından biri konsolu bir hafta boyunca fişten çekti, ardından bir güncelleme yaptı ve yükleme ekranına girmeden oyuna kaldığı yerden devam edebildi." deniliyor.
Digital Foundry ayrıca Gears 5'in Xbox Series X'e taşınacağını ve yeni oyunun Xbox One'da Gear 5'e sahip olan kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacağını da belirtti.
Xbox Series X'in tüm teknik özellikleri:
CPU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz)
GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2
İşlemci Tabanı: 360.45mm2
Süreç: TSMC 7 nm Geliştirilmiş
RAM: 16 GB GDDR6
Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB
Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD
G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)
Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı
Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği
Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü
Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)