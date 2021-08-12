Bilim & Teknoloji Xiaomi, CyberDog adlı robot köpeğini tanıttı

Xiaomi, CyberDog adlı robot köpeğini tanıttı

Bilim & Teknoloji

Xiaomi, CyberDog adlı robot köpeğini tanıttı

Xiaomi, CyberDog adlı robot köpeğini duyurdu. Xiaomi CyberDog, bir robot köpekten çok evdeki yardımcınız olması için geliştirildi.

12 Ağustos 2021, Perşembe 07:43 Son Güncelleme:
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Açık kaynak bir platform üzerine inşa edilen robot köpeğin kalbinde Nvidia Jetson Xavier NX mini süper bilgisayar yer alıyor. Dokunma, ultrasonik algılama, kamera ve GPS dahil toplamda 11 sensör yerleştirildi.

Robot köpek yüz takibi yapabiliyor, konum algılıyor, vücut şekli tanımlayabiliyor ve kullanıcısının çevresinde dolaşabiliyor. Uygulama üzerinden köpek için çeşitli fonksiyonlar da programlanabiliyor.

Xiaomi CyberDog ilk etapta 1000 adet üretilecek ve Xiaomi hayranları, robotik mühendisler ile robotiğe gönül vermiş amatörlere satılacak.

Cihazın fiyatı ise 1540 dolar. 

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