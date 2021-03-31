Xiaomi, elektrikli araç sektörüne girdiğini açıkladı

Xiaomi CEO'su Lei Jun, akıllı elektrikli araç biriminin CEO'su olarak da görev yapacak. Şirket, yüzde 100 iştiraki olacak şirkete başlangıçta 10 milyar yuan (1.52 milyar dolar) yatırım yapacak ve önümüzdeki on yıl içinde toplam yatırım hedefi 10 milyar dolar olacak.

Şirketin elektrikli araç sektörüne geçişi, hem Çin'deki hem de denizaşırı ülkelerdeki diğer teknoloji devlerinin benzer adımlarını takip ediyor.

Ocak ayında Çinli internet hizmetleri şirketi Baidu, yerli otomobil üreticisi Geely Automobile Holdings Ltd ile ortaklık yaparak bir elektrikli otomobil ünitesi geliştireceğini duyurmuştu.

ABD ile ulusal güvenlik konusunda sorunlar yaşayan Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei Technologies ise devlete ait otomobil üreticisi Changan Automobile ve diğer şirketlerle elektrikli otomobil üretmek için görüşmeler yapıyor.

Apple da uzun süredir elektrikli araç pazarına girmeyi planlıyor.

Reuters geçtiğimiz hafta Xiaomi'nin elektrikli otomobil üretiminde Çinli otomobil üreticisi Great Wall Motor ile ortak görüşmelerde bulunduğunu duyurmuştu.