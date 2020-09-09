Xiaomi, Mi 10 ve Mi 10 Pro için Android 11 resmi sürümünü duyurdu

Mi 10 ve Mi 10 Pro, Android 11 güncellemesini alan ilk Xiaomi cihazları olacak. Android 11, başta sohbet ve cihaz kontrollerinin yönetimi olmak üzere pek çok iyileştirmeyle beraber geliyor. MIUI 12 ile birlikte gelen bir dizi akıllı özellikle bir araya getirilen bu güncelleme verimli sohbet yönetimi ve sorunsuz akıllı cihaz kontrolü için optimize edildi.

Sistem düzeyinde teknik yeniliklerle donatılan MIUI 12, sürükleyici animasyonlara ve görselleştirmelere dayanan ultra akıcı kullanıcı ara yüzünü kullanıcıların beğenisine sunarken her ayrıntının en iyi şekilde hissedilebilmesini sağlayan gerçekçi bir kullanıcı deneyimine dönüşüyor. Bu yeniliklerin yanı sıra Android 11’in içerdiği diğer önemli güncellemeler ise şöyle:

Android 11, kullanıcıların farklı mesajlaşma uygulamalarındaki konuşmalarını bildirim gölgesinde tek bir yerden yönetebilmelerine olanak tanıyor. Yeni işlevler, kullanıcıların mesajlara doğrudan açılır bildirimler bölümünden yanıt vermesini sağlıyor. Kullanıcılar Android 11 güncellemesiyle sohbetleri önem düzeyine göre de düzenleyebiliyorlar. Öncelikli sohbetler, kilit ekranında gösterilebiliyor ve ''Rahatsız Etme'' ayarını geçersiz kılabiliyor.

Android 11'de balon bildirimler, diğer uygulamaların üzerinde gözüküyor ve kullanıcılar tarafından hangi kısma giderlerse gitsinler her zaman erişilebiliyor. Balon bildirimler, uygulama işlevlerinin tamamının görünebilmesi için genişletilebiliyor ve kullanılmadığında daraltılabiliyor. Balon bildirimler, kullanıcıların çoklu görevleri daha iyi gerçekleştirmelerini ve önemli mesajları hiçbir zaman kaçırmamalarını sağlıyor.

Android 11'le birlikte telefon, ek uygulama açmaya gerek kalmadan kullanıcıların akıllı cihazlarını tek tuşla kontrol edebilmelerini sağlayan "dijital bir cüzdana ve anahtara" dönüşüyor. Kullanıcılar, akıllı cihazlarına daha hızlı ve daha kolay erişebilmeleri sayesinde medyayı çok daha sorunsuz ve şık bir şekilde değiştirebilmenin yanı sıra telefonlarında kablosuz Android Auto işlevlerinin de keyfini çıkarabiliyorlar. Cihaz kontrollerini kullanmak için ayarlarda ekran bölümüne gelerek ‘Kontrol merkezi & Bildirim gölgesi’ tıklanarak ‘Yeni kontrol merkezini kullan’ seçeneği aktif hale getirilmelidir. Kullanıcılar ‘Akıllı Ev’ bölümüne uygulama ekleyebilir ve akıllı cihazlarını doğrudan yönetebilirler.

Mi 10 ve Mi Pro, yeni işletim sistemi güncellemesini fotoğrafçılığı ve videografiyi ön plana çıkaran etkili donanım kurulumu ve yazılım özellikleriyle pekiştiriyor. 8K video ve 108 MP fotoğraf çekebilme, premium ses ve amiral gemisi 5G mobil platform ile desteklenen bu özellikler, akıllı telefon kullanıcılarına mükemmel bir çözüm sunuyor.

Xiaomi, Android'in yeni sürümlerini her yıl çok yakından takip ediyor ve cihazlarını yeni sürümle güncelliyor. Beklentiler doğrultusunda kullanıcıların ve geliştiricilerin yeni sürümün getirdiği yenilikleri erkenden inceleyebilmeleri için Android 11'i içeren Mi 10 ve Mi 10 Pro Global ROM'ları kullanıma sunuldu.

Türkiye’deki Mi 10 kullanıcıları da 9 Eylül 2020 itibari ile kademeli olarak bu güncellemeye sahip olabilecekler.