108 MP kameraya sahip Xiaomi Mi 11, DxOMark benchmark testlerinden 120 puan alarak Ultra modelinin gerisinde kaldı. Kamera açısından iddialı çıkış yapan Mi 11, aldığı puanla Pixel 5 gibi modellerle berabere kaldı.

Mi 11’in DxOMark testlerinin detayına gelindiğinde ise, telefonun fotoğraf performansında 127 puan aldığı görülüyor. Video performansında 107 puan alan Mi 11, zoom da ise 59 puan almayı başarıyor. Bu bağlamda Mi 11 DxOMark fotoğraf ve video testlerinde ortalama 120 puan almış oluyor. Serinin en güçlü modeli Mi 11 Ultra’nın ortalama puanın 148 olduğu göz önüne alındığında, aralarındaki farkın oldukça fazla olduğu da gözlerden kaçmıyor.

Fotoğraf, video ve zoom performansının değerlendirildiği DxOMark test sonuçlarında Mi 11’in genel olarak ışıklandırmada sorun yaşadığı aktarılıyor. Zaman zaman yetersiz kalan ışıklandırmanın, kameranın geniş bir dinamik erime sahip olması sebebiyle bekleneni veremediği aktarılıyor.