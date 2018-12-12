Xiaomi Mi A1 için Android Pie çıktı!

Xiaomi’nin Türkiye’de 1.500 TL civarında satılan fiyat/performans telefonu Xiaomi Mi A1, bugün sürpriz bir şekilde en son Android sürümü olan Android 9.0 Pie ile tanıştı.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 625 yonga seti ve 4 GB RAM‘den alan telefon, 5.5 inçlik ekranı ile oldukça iyi bir deneyim sunuyor.

OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık olarak 1 GB büyüklüğünde olan güncelleme birçok yenilik ile geliyor.

Bu yenilikler arasında yeni API’lar, performans artışı ve FM radyo uygulaması yer alıyor. Ayrıca sistemdeki güvenlik açıkları da Aralık ayı Android güvenlik güncellemesi ile kapatılıyor.

Kutusundan Android 7 ile çıkan daha sonra hızlı bir şekilde Android 8 alan bu telefonun Android 9.0 Pie ile tanışması çok büyük bir sürpriz oldu doğrusu.

Güncellemelere önem vererek rakiplerine göz dağı veren Xiaomi, umarız bu performansını Android 10 sürümün de de sergiler.

Son olarak bu modelin Android One kapsamında üretildiğini bu yüzden güncellemeleri çok hızlı bir şekilde aldığını belirtelim.

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