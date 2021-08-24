Bilim & Teknoloji Xiaomi, Mi markasını sonlandırabilir

Xiaomi, Mi markasını sonlandırabilir

Bilim & Teknoloji

Xiaomi, Mi markasını sonlandırabilir

Bir Xiaomi sözcüsünün XDA Developers'a yaptığı açıklamalara göre, şirket, başta akıllı telefon ürünleri olmak üzere pek çok ürün için kullandığı Mi markasına veda edebilir.

24 Ağustos 2021, Salı 15:09 Son Güncelleme:
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Sözcüye göre Xiaomi, artık Mi markasını kullanmayacak. Şirketin piyasaya süreceği yeni ürünlerde Mi adı geçmeyecek. Ürünler doğrudan, Xiaomi marka adıyla ve model ismiyle piyasaya sürülecek.

XDA Developers'ın edindiği bilgilere göre MIX 4, değişimi başlatan ürün olacak.

Xiaomi sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, sürecin nasıl işleyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

 

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