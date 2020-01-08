Xiaomi Mi Note 10 inceleme- 108MP kameralı telefon

Onur Binay/posta.com.tr

Xiaomi Mi Note 10 , bazı üst düzey cihaz tasarım özelliklerine sahip orta sınıf bir telefon. Rakiplerine kıyasla daha fazla kameraya ve pahalı görünümlü, kavisli ön panele sahip. Dikkat çeken özellikleri ise 108MP kamera ve 5260mAh pil.

Ancak yine de bu telefon, piyasanın en iyisi değil. Lens iyi olsa da kamera yavaş ve performansı da olumsuz etkileyen bazı günlük sorunları var. Pilinde ise sorun yok merak etmeyin. O halde şimdi detaylı incelemeye geçelim.

Videoda bahsettiğimiz kusurlarına rağmen, Mi Note 10 hala Huawei P30 Pro ile benzer fotoğraf kompozisyonu esnekliği sunan iyi bir telefon. Aynı zamanda Huawei P30 Pro dan da daha ucuz. Peki Xiaomi Mi Note 10 ne kadar derseniz piyasada yaklaşık 4950 TL'ye bulabiliyorsunuz.





Artıları

Önde ve arkada kavisli cam

Zoom kameraları

Yüksek kaliteli 108MP ana sensör

Uzun pil ömrü

Kulaklık jakı





Eksileri

Kamera yavaş

Çıkıntılı kamera muhafazası

Bazı yazılım tuhaflıkları

Düşük ışıklı çekimlerde yetersiz