Xiaomi Mi Note 10 inceleme- 108MP kameralı telefon
Xiaomi’nin 108MP kameraya sahip akıllı telefonu Mi Note 10’u sizler için detaylı bir şekilde inceledik. Peki 108MP kameraya cidden ihtiyacımız var mı? Varsa da bizlere neler sunuyor, nelere sunamıyor gelin hep birlikte görelim.
Onur Binay/posta.com.tr
Xiaomi Mi Note 10 , bazı üst düzey cihaz tasarım özelliklerine sahip orta sınıf bir telefon. Rakiplerine kıyasla daha fazla kameraya ve pahalı görünümlü, kavisli ön panele sahip. Dikkat çeken özellikleri ise 108MP kamera ve 5260mAh pil.
Ancak yine de bu telefon, piyasanın en iyisi değil. Lens iyi olsa da kamera yavaş ve performansı da olumsuz etkileyen bazı günlük sorunları var. Pilinde ise sorun yok merak etmeyin. O halde şimdi detaylı incelemeye geçelim.
Videoda bahsettiğimiz kusurlarına rağmen, Mi Note 10 hala Huawei P30 Pro ile benzer fotoğraf kompozisyonu esnekliği sunan iyi bir telefon. Aynı zamanda Huawei P30 Pro dan da daha ucuz. Peki Xiaomi Mi Note 10 ne kadar derseniz piyasada yaklaşık 4950 TL'ye bulabiliyorsunuz.
Artıları
Önde ve arkada kavisli cam
Zoom kameraları
Yüksek kaliteli 108MP ana sensör
Uzun pil ömrü
Kulaklık jakı
Eksileri
Kamera yavaş
Çıkıntılı kamera muhafazası
Bazı yazılım tuhaflıkları
Düşük ışıklı çekimlerde yetersiz