Evinizi akıllı ev dediğimiz şeye dönüştürmek istiyorsanız, her şeyi kontrol eden bir birime ihtiyacınız olacak. Tüm ürünleri tek bir yerden kontrol etme kolaylığı sunan Xiaomi Mi Smart Home, tüm akıllı ev ürünlerinizi Android ve iOS uygulamasıyla telefondan kontrol etmenizi sağlayan bir sistem. Bu sistem birkaç farklı bölümden oluşuyor. Aşağıda bu parçaları ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Öncelikle bu akıllı güvenlik sistemi aldığınızda kutusundan neler çıkıyor, kısa değinelim:

Mi Kontrol Merkezi (bir elektrik prizine takılmak için)

2 x Mi Pencere ve Kapı Sensörü

2 x Mi Hareket Sensörü

Mi Kablosuz Anahtarı

Merkezi Kontrol Ünitesi: Bu merkezi kısım ve diğer parçaların uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan ana mekanizma.

Hareket Sensörü: Telefonunuzu bulunduğunuz yerdeki tüm hareketler hakkında bilgilendiren bu sensör sayesinde, evinizde olmadığınızda her şeyin farkında olacaksınız.

Kapı / Pencere Sensörü: Bununla, sensörünüzü yerleştirdiğiniz pencere ve kapıların evde değilken kaç kez ve ne zaman kapatıldığını/açıldığını anında izleyebilirsiniz.

Kontrol Anahtarı: Bahsedilen tüm ürünleri telefonla kontrol edebilseniz bile, her üründe olduğu gibi bir kontrol anahtarı var. Yine hepsini bununla kontrol edebilirsiniz.

Yukarıdaki bölümden de anlaşılacağı gibi, bu setin dört ana bileşeni var. Bu dördü Mi Kontrol Merkezi, Mi Kablosuz Anahtarı, Mi Hareket Sensörü ile Mi Pencere ve Kapı Sensörü. Bahsedilen son ikisi için iki ünite olacak, böylece bunları daha fazla yere monte edebilirsiniz.

Kutudaki en büyük şey olan Mi Control Hub ya da Mi Kontrol Merkezi ile başlayalım. Bu, beyaz renkte yuvarlak şekilli. Bana bu eklenti sivrisinek kovucuları hatırlatıyor, tabi bu kötü bir şey değil. Üstten bakıldığında, hoparlörün bulunduğu yerde çok fazla delik görebilirsiniz. Göbek çevresinde LED ışık için yarı saydam bir daire göreceksiniz. Kontrol merkezini bir prize takmanız gerektiğini unutmayın.

Mi Pencere ve Kapı Sensörünün bir birimi iki parça halinde geliyor. Üzerlerinde herhangi bir düğme yok. Ancak pili değiştirmek için parçalara ayırabilirsiniz. Her iki parçanın da önceden takılmış kendinden yapışkanlı bir etiketi var, ancak daha küçük olanın manyetik olduğunu belirtelim.

Sonra minyatür bir Bluetooth hoparlöre benzeyen Mi Hareket Sensörünüz var. Yalnızca hareketi algılamak için olduğundan herhangi bir ses özelliği yok. Son olarak, beyaz bir hokey topu gibi görünen Mi Kablosuz Anahtarınız var. Önceden takılmış kendinden yapışkanlı bir çıkartmayla geliyor, böylece istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

Genel olarak, Xiaomi Mi Smart Home, herhangi bir eve veya ofiste güvenliği kolaylaştıracak temiz bir görünüme sahip. Tasarımın basit doğası bileşenlerinin, çevreyle kolayca uyum sağlamasına ve insanların dikkatini hiçbir şekilde çekmemesine olanak sağlıyor.

Kurulum

Xiaomi Mi Smart Home setinin kurulumu oldukça basit. İlk olarak, iki şey yapmanız gerekiyor. Mi Control Hub'ı bir prize takın ve Xiaomi Home uygulamasını akıllı telefonunuza indirin. Mi Control Hub'ını ilk taktığınızda sarı bir ışık yanıp sönmeye başlayacak. Daha sonra, Xiaomi Home uygulamasını Bluetooth üzerinden Mi Control Hub ile eşleştirmek için kullanın. Daha sonra başka bir cihazda olduğu gibi Wi-Fi'nize bağlayın. Optimizasyon için Mi Smart Home setini nerede kullandığınız sorulacak ve tüm cihazların uygulama üzerinden eşleştirildiğini göreceksiniz. Artık, hazırsınız.

Tüm operasyonun beyni Mi Control Hub. Setteki diğer tüm bileşenlerden sorumlu ve gece lambası olarak da kullanılabiliyor. 16 milyon renk ayarlı LED ışığı olduğu için Xiaomi Home uygulamasını kullanarak ışığın rengini kolayca değiştirebilirsiniz . Ayrıca, diğer bileşenleri nasıl kullanmayı planladığınıza bağlı olarak her türlü sesi duyabileceksiniz. Buradaki can sıkıcı kısım, göbeğin yani bu bileşenin biraz büyük olması. Bu yüzden bir uzatma kablosu kullanırsanız, priz yanındaki diğer fişleri bloke edebilir.

Mi Pencere ve Kapı Sensörü aslında ilk başta bana biraz korkuttu. Kutusundan ilk çıkardığımda, Mi Kontrol Merkezi aniden bir siren çalıyordu. Görünüşe göre varsayılan olarak, büyük ve küçük parça birbirinden uzak olduğunda ses çıkarmaya ayarlanmış. Öncelikle uygulama aracılığıyla uyarıyı devre dışı bırakmak zorunda kaldım. Sensörü odamın kapısına takmıştım, şimdi Mi Control Hub'dan her açışımda bir kapı zili sesi var. Kapı çok uzun süre açık kalırsa, siren tekrar çalmaya başlıyor. Hub'ı kontrol edenlerin uygulama üzerinden devre dışı bırakması gerekebilir.

Oyuncak gibi görünen Mi Hareket Sensörüne gelirsek, başlangıçta hiçbir şey yapamıyor gibi görünse de durum öyle değil. Başarıyla bir işlev atadığımda, hareket algıladığında şaşırtıcı derecede iyi çalıştı. En ufak bir hareket bile ışığı/sesi aktive etti. Tespit için varsayılan menzil, yatak odamda ve koridorda oldukça iyi çalıştı (kabaca 400 x 250 cm). Sensör kapıma doğru gidersem hareketi hemen algılıyor. Gecenin ortasında tuvaleti kullanmanız gerekirse çıkan ses karşısında dikkatli olun.

Mi Wireless Switch ya da akıllı butona gelirsek, diğer sensörler ihtiyacınız olanı otomatik olarak yaptığı için bu en az kullanılan anahtar olabilir. Her ihtimale karşı kolay erişim için bunu çalışma masamın üzerine koydum. Atadığım işlevler, gece ışığının tek bir tıklama ile etkinleştirilmesi ve uyarının (siren) iki tıklama ile devre dışı bırakılması / etkinleştirilmesi oldu. Basit, anlaşılır ve Xiaomi Home uygulamasını kullanarak belirli sayıda tıklama ile başka şeyler yapmak için kolayca özelleştirebilirsiniz.

Tüm bileşenlerin işlevlerinin, onu kullandığımla sınırlı olmadığını belirtmek gerek. Hepsi, belirli koşullar karşılandığında daha da fazla işlem yapacak şekilde özelleştirilebiliyor. Örneğin, bir ses çalmak yerine kapınızı / pencerenizi açtığınızda ışık yanmasını sağlayabilirsiniz. Başka Xiaomi akıllı ev aletleriniz varsa, Mi Smart Home seti ile birlikte kullanabilirsiniz. Entegrasyonu en kolay olanı, Mi LED Akıllı Ampul takılı bir lamba olabilir.. Akıllı bir ev / ofisteki ihtiyaçlarınıza bağlı olarak kolayca ölçeklendirebilirsiniz.

Ayrıca, her işlem yapıldığında akıllı telefonunuza bildirim gelmesini de sağlayabilirsiniz. Örneğin, internet bağlantınız olduğunuz sürece nerede olduğunuzdan bağımsız olarak odanıza birisi girdiğinde Xiaomi Home uygulaması aracılığıyla bilgilendirilebilirsiniz. Bunun güvenlik amaçlı kullanıldığı ve gözetim için bir Wi-Fi kamera ile eşleştirildiğinde ekstra faydalı olacağına belirtelim. Bu, güvenlik endişeniz varsa Mi Smart Home setinin Mi Home Kablosuz Güvenlik Kamerası ile sorunsuz bir şekilde entegre olmasını da sağlıyor. Hepsi birlikte uyum içinde çalışabiliyorlar.

Bunlar fiyatı göz önüne alındığında, oldukça çekici bir teklif. Bu arada mükemmel bir ürün değil. Bazı olumsuz yanları tabi ki de var. Garip bir nedenden ötürü, Mi Control Hub kendi kendine yanıp sönmeye başlayabiliyor. Bu da aslında ev Wi-Fi ağımın bağlantısının kesildiğini gösteriyor. Bu olduğunda, evdeki Wi-Fi cihazımın diğer tüm aygıtlarımla hiçbir sorunu yoktu. Masaüstü PC, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonum sorunsuzca çalışıyordu. Zaman zaman, sadece Xiaomi Home uygulamasını açmak bu sorunu düzeltiyor. Ancak diğer zamanlarda, hub'ı tekrar fişe takıp çıkarmanız gerekiyor. Bu sık sık olmuyor. Duruma bağlı olarak bu durum sinir bozucu olabilir.

Buna ek olarak sensörler bazen çalışmayabiliyor. Şöyle ki ilk kurulumdan sonra sensörler hareketi algılamada sorun yaşadı. Hareket sensörünün önünden geçtiğimde hiçbir geri bildirim almadım. Bu arada evde siz yokken/varken bir hareket olduğunda bildirim size yaklaşık 5 saniye gecikmeli olarak geliyor.

Diğer bir sorun da mobil uygulamayla ilgili. Dışarı çıkıp evdeki güvenlik sistemini kurmak istediğinizde uygulama gecikmeli başlıyor. Alarmları aktive et dediğinizde uygulama isteğinizi yerine getirmiyor. Uygulama 10-15 saniye açık kaldığında kendiliğinden düzelip işlemi yerine getiriyor. Ya da uygulamayı açıp kapamanız gerekiyor.

Sonuca bağlıyorum

Xiaomi Mi Smart Home, akıllı ev / ofis fikri için oldukça uygun fiyatlı bir ilk adım. Kullanıcı dostu başlangıç ​​kiti olarak da düşünebilirsiniz. Diğer Mi Smart Home cihazlarını satın alarak konfor veya güvenlik için daha da genişletilebilir / ölçeklendirilebilir. Kendi başına bile, zaten size çok fazla kullanım kolaylığı sağlayacak.

Bağlantı kesilmesi sorununun bendeki birimle ilgili bir sorun olup olmadığından emin değilim, ancak yine de yaşadığım sorun dikkate değer bir şey.

Xiaomi Mi Smart Home akıllı ev güvenlik seti, baş ağrısı yaşamadan evini veya ofisini akıllı, güvenli hale getirmenin uygun fiyatlı bir çözümü. Aynı zamanda bütçe dostu güvenlik sistemi arayan aileler için de ideal.

Xiaomi Mi Smart Home akıllı ev güvenlik setinin Türkiye fiyatı 539 TL.





Artıları

Kurulumu kolay

Uygun fiyatlı

Mükemmel ölçeklenebilirlik / genişletilebilirlik

16 milyon renk ayarlı LED ışık

Xiaomi Home uygulaması ile özelleştirilebilir eylemler ve uyarılar





Eksileri

Zaman zaman rastgele bağlantı kesiliyor

Mi Control Hub, boyutu nedeniyle yanındaki fişi engelleyebilir