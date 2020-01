Xiaomi, MIUI 11’e deprem uyarı sistemi entegre etti

Onur Binay/posta.com.tr

Şirket blogunda MIUI 11 ve Mi TV platformunun Çin'de deprem tespiti sunduğunu açıkladı. Afet uyarı enstitüsü ile birlikte oluşturulan bu özellik, Eylül ayında yapılacak sınırlı bir kullanımın parçası olarak Sichuan eyaletinde sessizce başlatıldı.

Xiaomi, MIUI 11 deprem algılama özelliğinin yakında Çin genelinde yayınlanacağını ve sismik dalgalar gelmeden on saniye önce uyarı vermeyi vaat ettiğini söyledi.

Üçüncü taraf uygulamalar ve 3GPP grubunun hepsi benzer işlevler sunduğundan, akıllı telefonlarda bu tarz deprem uyarı uygulamalarını ilk kez görmüyoruz.

Her durumda, Xiaomi'nin yaklaşımı ayrı uygulamalar indirmeniz gerekmediği anlamına geliyor. Üretici de gecikmeyi azalttığını söylüyor. İkinci nokta özellikle önemli, çünkü depremden önce bir iki saniye daha bölgenizde hayat kurtarıcı olabilir.

Xiaomi, daha fazla mobil marka ve IoT sağlayıcısını benzer işlevler sunmaya çağırdı. Deneyimini ve uygulamalarını başkalarıyla paylaşmaya da istekli olduğunu söyledi.

Xiaomi'ye MIUI 11 deprem algılama özelliğini diğer pazarlara getirme planları hakkında sorular soruldu ancak henüz bir cevap alınamadı. Şirket, uyarılar için bir Çin enstitüsü ile birlikte çalışıyor. Bu da diğer pazarlar için diğer enstitülerle çalışması gerektiğini gösteriyor. Özelliğin Türkiye'ye de gelip gelmeyeceği belli değil.

MIUI 11 güncellemesi alan telefonlar şu şekilde: Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi Mix 2, Xiaomi Redmi Not 7, Xiaomi Mi CC, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Redmi K20 Pro, Xiaomi Redmi 6 Pro, Xiaomi Mi Not ,Xiaomi Redmi S2, Xiaomi Redmi Not 5A, Xiaomi Redmi 7A.