Xiaomi, MIUI 12.5 sürümünü yıl sonuna kadar kullanıma sunacak

Şirketten yapılan açıklamada Xiaomi'nin yeni arayüz yazılımı MIUI 12.5'in üzerinde çalışıldığı ve Aralık ayının sonunda yayınlanacağı belirtildi. Geçiş sürümü olarak adlandırılan ‘x.5’ versiyonlarında genellikle majör değişiklikler yapmaktan kaçınan Çinli şirket, cihazları MIUI 13’e hazırlayacak. 12.5 sürümüyle beraber cihazların ara yüzlerinde bazı geliştirmeler yapacak.

Xiaomi'nin yazılım departmanı başkanı olan Jin Fan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada MIUI 12.5'in bu ayın sonunda yayınlanacağını belirtti ve Xiaomi Mi 11 ile birlikte duyurulacağını kaydetti. Yani yeni arayüz, yeni yıl ile birlikte, yeni bir amiral telefonla birlikte karşımıza çıkacak.

MIUI 12.5 güncellemesi, beraberinde bir dizi değişikliği de getirecek. Tüm kullanıcılara sunulması 2021 yılının ilk aylarını bulması beklenen güncelleme ile geliştirilmiş animasyonlar, yeni ses ve güç menüsü arayüzü, Masaüstü Modu, görüntüleri PDF'e dönüştürme özelliği, güncellenmiş kamera uygulaması kullanıcılara sunulacak.

Güncellemeyi alacak telefon modelleri resmi olarak paylaşılmadı. Ancak MIUI 12 güncellemesini alan tüm telefonların 12.5'e yükseltilmesi bekleniyor.





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