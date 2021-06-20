Xiaomi, Pil Sağlığı Göstergesi özelliğini bazı akıllı telefonlarına sunmaya başladı. Söz konusu özellik ilk olarak Redmi Note 10 ile kullanıma sunulmuştu. Şimdiyse, 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite olmak üzere pek çok modelde test edilmeye başlandı. Bunlara ek olarak Mi 10, Redmi K40 Pro+, Redmi K40 Pro, Redmi K40 ve Redmi K40 Game Enhanced Edition modelleri de özelliği kısa süre sonra alacak.

Xiaomi’nin dağıtmaya başladığı yeni Pil Sağlığı Göstergesi, akıllı telefonların karışık pil yaşlanma faktörlerini göz önüne alarak pil sağlığını tahmin ediyor. Kullanım süresi, depolama sıcaklığı, depolama kapasitesi ve diğer tüm etkenler akıllı telefonların pilini etkiliyor. Xiaomi Pil Sağlığı Göstergesi de mevcut pil sağlığını görebilmek adına telefonların sıcaklığını, kapasitesini ve mevcut durumunu göz önüne alıyor ve tüketicilere durum hakkında bilgilendirme sunuyor.

Pil sağlığı arayüzüne, uygun Xiaomi telefonlarında Sistem Ayarları> Güç Tasarrufu ve Pil> Pil sayfasına giderek erişilebiliyor. Pil ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için sistem, pil bozulduğunda kullanıcıyı uyarıyor. Böylece kullanıcılar optimum pil performansını korumak için telefonu zamanında bir servis merkezine götürebilir.

Şimdilik beta sürecinde olan pil sağlığı özelliği, ilerleyen günlerde MIUI’ın kararlı sürümüyle tüm kullanıcılara sunacak.