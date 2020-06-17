Xiaomi POCO F2 Pro Türkiye fiyatı ortaya çıktı

POCO F2 Pro, 18 Haziran tarihinde düzenlenecek etkinlik ile resmi olarak Türkiye’ye geliyor. Yurt dışında 6 GB RAM + 128 GB için 499 euro, 8 GB RAM + 256 GB depolama içinse 599 euro istenen cihaz, 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı için Türkiye’de 7.080 TL fiyat ile listelendi. Bu fiyat resmi Xiaomi Türkiye garantili sürüm için geçerli. Fiyatı sızdıran satış kanalına göre F2 Pro Türkiye’de beyaz, mor, mavi ve gri renklerde satışa sunulacak.

FullHD+ çözünürlük sunan, 6.67 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran üzerine kurulan POCO F2 Pro, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan çerçevesiz ekranla geliyor. Telefonun ekran kasa oranı ise yüzde 92.7.

Saniyede 120 kare ağır çekim kabiliyetine sahip 20 MP çözünürlüklü selfie kamerasına ev sahipliği yapan bu mekanizma, 0.58 saniyede açılıp kapanırken, düşme sırasında da otomatikman kapanabiliyor. Ana kamera 64 megapiksel çözünürlüklü ve 1/1.72″ sensör barındırıyor. Piksel birleştirmeyle 1.6 mikron boyutlu pikseller elde ediliyor ve 16 megapiksel fotoğraflar çekiliyor. Kamera aynı zamanda 8K çözünürlükte video çekebiliyor.

Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 865 ile güçlendirilen POCO F2 Pro'nun temel sürümünde 6 GB kapasiteli LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama birimi bulunsa da 8 GB LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimi kullanan 256 GB hafıza seçeneği de tüketicilerin önüne sunuluyor.

Tüm bu donanımın beslenme kaynağı ise 4700 mAh kapasiteli batarya. 30W hızlı şarj desteğine sahip batarya, 63 dakikada tam şarj olabiliyor. Bunlara Bluetooth 5.1 destekli Süper Bluetooth, NFC, 3.5mm kulaklık girişi ve USB-C girişi eşlik ediyor.