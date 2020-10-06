Xiaomi, RAMDISK teknolojisini oyunseverler için duyurdu

Xiaomi, telefonlarda oyun performansını ikiye katlayan RAMDISK teknolojisini duyurdu. Bu teknoloji ile Xiaomi, akıllı telefonlardaki RAM’leri dahili depolama alanı olarak kullanmayı sağlıyor.

Oyunseverleri heyecanlandıran bu teknoloji, şu an yalnızca Mi 10 Ultra kullanıcılarına sunuluyor. Game Center’daki ‘Hızlı Kurulum’ bölümünde ‘Oyun Deneme’ modunu aktif ettiğinizde 10’u aşkın oyunu RAM’e kurup oynayabilirsiniz. Redmi K30 Ultra ile beraber tanıtılan Xiaomi Mi 10 Ultra ise global olarak satılmayacak.

Mi 10 Ultra özelinde UFS 3.1 depolama birimi ve LPDDR5 RAM kullanıyor. Bu iki depolama birimi arasında okuma ve yazma konusunda gerçek anlamda dağlar kadar fark bulunuyor. Burada LPDDR5 RAM tam 44 GB/S okuma hızlarına kadar çıkabiliyor.