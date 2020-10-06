Xiaomi, RAMDISK teknolojisini oyunseverler için duyurdu
Xiaomi, mobil oyunlarda performansı arttıracak RAMDISK teknolojisini tanıttı. Xiaomi Mi 10 Ultra’da Game Center içerisinden açılabilen ve özellikle 16 GB RAM’e sahip versiyon için oldukça ideal olan RAMDISK teknolojisi, aktarıldığı kadarıyla oyunları yerleşik depolamaya oranla çok ama çok hızlı şekilde yükleyebiliyor.
06 Ekim 2020, Salı 11:18 Son Güncelleme:
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Xiaomi, telefonlarda oyun performansını ikiye katlayan RAMDISK teknolojisini duyurdu. Bu teknoloji ile Xiaomi, akıllı telefonlardaki RAM’leri dahili depolama alanı olarak kullanmayı sağlıyor.
Oyunseverleri heyecanlandıran bu teknoloji, şu an yalnızca Mi 10 Ultra kullanıcılarına sunuluyor. Game Center’daki ‘Hızlı Kurulum’ bölümünde ‘Oyun Deneme’ modunu aktif ettiğinizde 10’u aşkın oyunu RAM’e kurup oynayabilirsiniz. Redmi K30 Ultra ile beraber tanıtılan Xiaomi Mi 10 Ultra ise global olarak satılmayacak.
Mi 10 Ultra özelinde UFS 3.1 depolama birimi ve LPDDR5 RAM kullanıyor. Bu iki depolama birimi arasında okuma ve yazma konusunda gerçek anlamda dağlar kadar fark bulunuyor. Burada LPDDR5 RAM tam 44 GB/S okuma hızlarına kadar çıkabiliyor.
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