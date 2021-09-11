Xiaomi Redmi Note 10S inceleme
Xiaomi, Türkiye'de ürettiği modellerin sayısını artırmaya devam ediyor. Biz de bu videomuzda şirketin Türkiye'de ürettiği yeni telefon akıllı telefon modeli Redmi Note 10S’i detaylı bir şekilde inceledik. Onur Binay/posta.com.tr
11 Eylül 2021, Cumartesi 09:18 Son Güncelleme:
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Xiaomi Redmi Note 10S teknik özellikleri:
Ekran: 6.43 inç / 1080×2400 piksel / AMOLED, Corning Gorilla Glass 3
İşlemci: MediaTek Helio G95
RAM ve depolama: 6 GB/8 GB RAM, 64 GB/128 GB depolama
Arka kamera: 64 MP f/1.8 ana, 8 MP f/2.2 ultra geniş, 2 MP f/2.4 makro ve 2 MP f/2.4 derinlik lensler
Ön kamera: 13 MP f/2.5 geniş açılı lens
Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, 3.5 mm kulaklık girişi, Type-C 2.0
Batarya: 5000 mAh, 33W hızlı şarj
İşletim sistemi: Android 11 / MIUI 12.5
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