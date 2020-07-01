Xiaomi Redmi Note 8 Pro için sürpriz güncelleme geldi
Xiaomi'nin Redmi Note 8 Pro modeli için yeni bir güncelleme yayınlandı. Peki güncelleme ile gelen yenilikler neler?
01 Temmuz 2020, Çarşamba 10:51 Son Güncelleme:
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Xiaomi, Redmi Note 8 Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin daha çok güvenlik açıklarını kapatmak için hazırlandığı dikkat çekerken, dikkat çeken değişiklikler şöyle sıralandı:
- SIM uyumluluk sorunları giderildi
- Çift uygulamalarda konum hizmetlerini kullanılmamasına sebep hata giderildi
- Acil durum yayını bilgisinin düzgün bir şekilde görüntülenmemesine sebep olan hata da giderildi
Güncellemeyi Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncelleme adımlarını takip ederek indirebilirsiniz.