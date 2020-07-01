Bilim & Teknoloji Xiaomi Redmi Note 8 Pro için sürpriz güncelleme geldi

Xiaomi Redmi Note 8 Pro için sürpriz güncelleme geldi

Bilim & Teknoloji

Xiaomi Redmi Note 8 Pro için sürpriz güncelleme geldi

Xiaomi'nin Redmi Note 8 Pro modeli için yeni bir güncelleme yayınlandı. Peki güncelleme ile gelen yenilikler neler?

01 Temmuz 2020, Çarşamba 10:51 Son Güncelleme:
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Xiaomi, Redmi Note 8 Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin daha çok güvenlik açıklarını kapatmak için hazırlandığı dikkat çekerken, dikkat çeken değişiklikler şöyle sıralandı:

  • SIM uyumluluk sorunları giderildi
  • Çift uygulamalarda konum hizmetlerini kullanılmamasına sebep hata giderildi
  • Acil durum yayını bilgisinin düzgün bir şekilde görüntülenmemesine sebep olan hata da giderildi

Güncellemeyi Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncelleme adımlarını takip ederek indirebilirsiniz.


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