Xiaomi Redmi Note 8 Pro için sürpriz güncelleme geldi

Xiaomi, Redmi Note 8 Pro için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin daha çok güvenlik açıklarını kapatmak için hazırlandığı dikkat çekerken, dikkat çeken değişiklikler şöyle sıralandı:

SIM uyumluluk sorunları giderildi

Çift uygulamalarda konum hizmetlerini kullanılmamasına sebep hata giderildi

Acil durum yayını bilgisinin düzgün bir şekilde görüntülenmemesine sebep olan hata da giderildi





Güncellemeyi Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncelleme adımlarını takip ederek indirebilirsiniz.



