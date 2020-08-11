Xiaomi'nin Redmi Note serisi, şimdiye kadar gördüğümüz en uygun fiyatlı telefonlardan oluşan etkileyici bir ürün serisi oldu. Onlara bakarak, neden bu kadar çok satıldıklarını anlamak da kolay. Çünkü büyük ekran, iyi performans ve güvenilir pil derken tüketicilerin aradıkları temel gereksinimleri sonuna kadar sağlıyorlar.

Redmi Note 9 Pro ile Xiaomi, daha ucuz bir akıllı telefon isteyen insanları hedef alıyor. Redmi Note 9 serisinden bir telefonla deneyim yaşamak isteyenler için fiyat biraz daha aşağı çekilmiş.

Redmi Note 9 Pro, 2019'dan itibaren performans, pil kapasitesi ve ekran boyutu açısından atılım yapan Redmi Note 8 Pro'nun halefi olarak görülüyor. İlginç bir şekilde Xiaomi bunlarla bir telefonda en çok hangi yönlerin önemli olduğunu bulmuş gibi. Şimdi de Redmi Note 9 Pro ile bu alanlarda önemli iyileştirmeler yaparak piyasada ilerlemeye devam ediyor.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro’nun 64GB depolama alanı ve 6GB RAM'e sahip versiyonu yaklaşık 2800 TL, 128GB depolama alanı ve 6GB RAM'e sahip modeli ise 3000 TL’ye satın alınabiliyor.





Artıları

Göz alıcı tasarım

Etkileyici pil ömrü

Güvenilir performans

Büyük ve canlı ekran





Eksileri

Düşük ışıkta çekilen kareler hayal kırıklığı yaratabilir

Yüksek yenileme hızı yok, sadece 60Hz ekran

Nispeten yavaş şarj

Hantal yapı



