Xiaomi Redmi Note 9 Pro detaylı inceleme: Paranızın karşılığını veren telefon
Xiaomi Redmi Note 9 Pro, uygun fiyata bir telefonda en güvenilir deneyimlerden birini sunuyor. Note serisi telefonların Redmi serisindeki önemi göz ardı edilemez. Xiaomi'nin küresel çapta ivme kazanmasına yardımcı olan telefon serisi aslında. Şimdiyse piyasanın en iddialı bütçe dostu telefonlarından biri olan Xiaomi Redmi Note 9 Pro’yu sizler için detaylı bir şekilde inceledik. Onur Binay/posta.com.tr
11 Ağustos 2020, Salı 16:42 Son Güncelleme:
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Xiaomi'nin Redmi Note serisi, şimdiye kadar gördüğümüz en uygun fiyatlı telefonlardan oluşan etkileyici bir ürün serisi oldu. Onlara bakarak, neden bu kadar çok satıldıklarını anlamak da kolay. Çünkü büyük ekran, iyi performans ve güvenilir pil derken tüketicilerin aradıkları temel gereksinimleri sonuna kadar sağlıyorlar.
Redmi Note 9 Pro ile Xiaomi, daha ucuz bir akıllı telefon isteyen insanları hedef alıyor. Redmi Note 9 serisinden bir telefonla deneyim yaşamak isteyenler için fiyat biraz daha aşağı çekilmiş.
Redmi Note 9 Pro, 2019'dan itibaren performans, pil kapasitesi ve ekran boyutu açısından atılım yapan Redmi Note 8 Pro'nun halefi olarak görülüyor. İlginç bir şekilde Xiaomi bunlarla bir telefonda en çok hangi yönlerin önemli olduğunu bulmuş gibi. Şimdi de Redmi Note 9 Pro ile bu alanlarda önemli iyileştirmeler yaparak piyasada ilerlemeye devam ediyor.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro’nun 64GB depolama alanı ve 6GB RAM'e sahip versiyonu yaklaşık 2800 TL, 128GB depolama alanı ve 6GB RAM'e sahip modeli ise 3000 TL’ye satın alınabiliyor.
Artıları
Göz alıcı tasarım
Etkileyici pil ömrü
Güvenilir performans
Büyük ve canlı ekran
Eksileri
Düşük ışıkta çekilen kareler hayal kırıklığı yaratabilir
Yüksek yenileme hızı yok, sadece 60Hz ekran
Nispeten yavaş şarj
Hantal yapı