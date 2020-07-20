



Xiaomi'nin Redmi Note serisi, şimdiye kadar gördüğüm en uygun fiyatlı telefonlardan oluşan etkileyici bir ürün serisi oldu. Onlara bakarak, neden bu kadar çok satıldıklarını anlamak da kolay. Çünkü büyük ekran, iyi performans ve güvenilir pil derken tüketicilerin aradıkları temel gereksinimleri sonuna kadar sağlıyorlar.

Redmi Note 9S ile Xiaomi, daha ucuz bir akıllı telefon isteyen insanları hedef alıyr. Redmi Note 9 serisinden bir telefonla deneyim yaşamak isteyenler için fiyat biraz daha aşağı çekilmiş.

Redmi Note 9S, 2019'dan itibaren performans, pil kapasitesi ve ekran boyutu açısından atılım yapan Redmi Note 8 Pro'nun halefi olarak görülüyor. İlginç bir şekilde Xiaomi bunlarla bir telefonda en çok hangi yönlerin önemli olduğunu bulmuş gibi. Şimdi de Redmi Note 9S ile bu alanlarda önemli iyileştirmeler yaparak piyasada ilerlemeye devam ediyor.

TASARIM

Xiaomi'nin akıllı telefon tasarımları, son yıllarda trend olan metal arka sırt, üst düzey cam kaplamalarla son yıllarda büyük ölçüde olgunlaştı. Redmi Note 9S de önceki telefonların tasarımına göre oldukça zarif. Sonuç, fiyat etiketine göre daha iyi görünen, yekpare bir cam tasarıma sahip şık bir telefon.

Xiaomi Redmi Note 9S'de kamera modülü önemli ölçüde kasadan dışarı doğru çıkıyor. Ancak kasa üzerinde düz bir çizgi olması yerine kare 2 x 2 kamera düzeni daha derli toplu duruyor. Masadayken de telefonu sırt üstü yüzeye koyduğunuzda çok fazla sallanmıyor.

Modül etrafında, lenslerin çizilmesini önlemek için hafif bir çıktını vardır ve bu nedenle modül, son akıllı telefonlarda gördüğümüz en belirgin şeylerden biri. Kamera adasının yanı sıra, sırt kısım oldukça şık duruyor. Özellikle, önceki Redmi telefonların aksine, hem arka hem de kameralar Gorilla Glass 5 ile kaplı.

Premium bir tasarıma geçiş, takdir etsek de, bunun büyük ve ağır bir telefon olduğu inkar edilemez. Bu durumu haklı çıkarmak için daha büyük bir ekran ve pil getiriyor olsa da bunu cebinizde taşımaktan zorlanabilirsiniz.

Ekranın uzunluğuyla etkileşime geçmek için elinizi hareket ettirdiğinizde parmak ve bileklerinizi biraz yorabilirsiniz. Burada da tek elle kullanamama veya ses seviyesi ayarlayıcısına ulaşma zorluğu gibi diğer büyük telefonlarda görülen sorunları ne yazık ki yaşayacaksınız.

Redmi Note 9S'nin arkası oldukça kaygan, bu da telefonun büyüklüğü nedeniyle kullanmayı biraz zorlaştırabilir. Üzerine yerleştirdiğiniz herhangi bir yüzeyden kaymaya başlayabilir, dikkatli olun. Neyse ki Xiaomi, kutuya bir silikon kılıf eklemiş. Bu kılıfı kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Telefonun sağ kenarındaki güç ve parmak izi tarayıcısı olarak görev yapan bir tuş var. Tuş, doğal bir konuma yerleştirilmiş. Güç düğmesi ve tarayıcının bir araya getirilmesi, onunla ilişkili küçük bir öğrenme eğrisi olduğu anlamına geliyor. Çünkü kilitlemek istediğinizde ekranın kilidinin açılacağı durumlar olabilir.

Bu güç düğmesinin yanında ses seviyesi tuşları var, ancak dediğim gibi telefonun boyutu nedeniyle ulaşmayı biraz zor buldum. Telefonda ayrıca, ses kablolarını sevenler için mükemmel bir 3,5 mm kulaklık jakı yer alıyor.

EKRAN

Büyük ekranlar, her nesil bir öncekini gölgede bırakan Redmi Note serisinin başından beri DNA'sının bir parçası oldu. Redmi Note 9S de bu yönden farklı değil. 6,67 inç ekranı sayesinde, serideki en büyük ekran ve 20: 9 en boy oranına sahip. Bu büyük panelde video izlemek veya oyun oynamak hem keyifli hem de sürükleyici.

Burada 2.400 x 1.080 çözünürlüğe sahip bir LCD panelden bahsediyoruz. Maksimum parlaklık neredeyse yeterli, ancak daha güçlü güneş ışığı onu kesinlikle yenebilir. LCD olduğundan, siyahlar ve kontrast seviyeleri mükemmel olmaktan biraz uzak. Muhtemelen siyahlar ile grileri karıştırabilirsiniz. Aksi takdirde renkler tam karşıdan bakıldığında oldukça doğru.

Özellikle karanlık bir içeriği görüntülerken, ekran boyunca nadiren ışık kanaması ve homojenlik olmadığını fark ettim. Ancak bu çok belirgin değil ve gözden kaçırmak kolay. Bu, ağırlıklı olarak yanlara ve çentiğe doğruydu.

Redmi Note 9S, daha önce daha pahalı cihazlar için ayrılmış bir özellik olan, delikli kameraya geçen ilk aile.

Hangi tür bir kamera muhafazasının daha iyi olduğu tartışmasına girmeden, gördüğüm en küçük şey olmadığını ve benzer rakip cihazlardan biraz daha düşük bir yere yerleştirilmiş gibi göründüğünü belirtmek istiyorum. Özellikle üst düzey bir cihazla karşılaştırmıyorsanız, bunu gözden kaçırmak kolay.

Tıpkı sırt kısımda olduğu gibi, ekran da Gorilla Glass 5 ile kaplandı. Telefonu kılıfsız kullandığımda bile, ön veya arkada ciddi anlamda çizik yoktu. Kronik çizikler hariç tabi.

Ekran herhangi bir açıdan korkunç olmasa da, rekabette geride kalıyor. Redmi Note 9S, artırılmış bir spesifikasyon yerine 'standart' 60Hz yenileme hızına sahip.

Bu fiyata çok fazla şey beklemenin mantıksız olduğuna katılıyorum. Ancak bu segmentte bir spesifikasyonun değişmesi diğer uygun fiyatlı akıllı telefonların da değişmesine yol açabilir.

Redmi Note 9S'nin Realme 6 ve Poco X2 gibi doğrudan rakiplerinden bazıları, neredeyse aynı fiyata daha yüksek yenileme hızları sunuyor. Bu bir zorunluluk değil, ancak daha pürüzsüz görünen bir ara yüz sağlıyor.

PERFORMANS

Performans, Xiaomi'nin birçok uygun fiyatlı telefonunda gerçekten bir sorun olmadı. Redmi Note 9S de bir istisna değil çünkü Snapdragon 720G yongaseti ile güçlendirildi.

2019'da MediaTek ile flört ettikten sonra bu hareket, Redmi Note serisinin Qualcomm safına geçtiğini işaret ediyor. Redmi Note 8 Pro'daki Helio G90T oyunlarda harikaydı ama bazen ısınıp, bataryayı hızla tüketiyordu.

Arka tarafta, 8nm Snapdragon 720G işlemci, performans ve pil ömrü arasında güzel bir denge kuruyor. Oyun gibi GPU odaklı görevlerde bazen geride kalsa da kendi segmentinde hemen hemen her senaryoda bir şampiyon olabilir.

Uygulamalar, sosyal medya ve diğer görevler arasında zıplama da dahil olmak üzere düzenli kullanım için telefon hiçbir zaman takılmadı. Gerçek kekemelik veya alışılmadık derecede uzun yükleme süreleri yoktu. İşletim sistemi genellikle çoğunu yediği için 4GB RAM versiyonu yerine 6GB'lık modele bakabilirsiniz. Oradaki bellek yönetimi daha dostane. Xiaomi'nin cihazlarında da kullandığı MIUI da iyi optimize edilmiş görünüyor.

Son olarak, ses hakkında konuşalım. Redmi Note 9S'deki hoparlör biraz düşük ses çıkışı seviyelerine sahip. Kendimi sık sık iç mekanlarda bile, elimizi telefonun dibinde çukur yaparken buldum. Ya da sesi duymak için kulağımı hoparlöre yasladığım anlar oldu. Neyse ki, cihaz USB-C üzerinden ses ve 3.5mm kulaklık bağlantı noktasını destekliyor. Kulaklık yoluyla çıkış gayet iyi.

Redmi Note 9S'te oyun oynamak, genel olarak tutarlı ve akıcıydı. PUBG Mobile gibi ağır oyunlarda her zaman saniyede 40-45 kare (fps) alabiliyordum.

Redmi Note 8 Pro'da bulunan MediaTek Helio G90T'nin daha hızlı GPU'su nedeniyle 60 fps'ye ulaşabildiğini belirtmek gerek. Yine de, bu yonga setinin aksine, Note 9S'te aşırı ısınma belirtisi ile karşılaşmadım.

Büyük ekran, kontrollerin yana taşınması için geniş bir alan sunuyor. Aynı zamanda harika bir izleme deneyimi sağlıyor. Ne yazık ki, alt kenarda tek bir hoparlör çıkış var. Buradaki ses stereo değil. Telefonunuzu nasıl tuttuğunuza bağlı olarak ses elinizin altında kolayca boğulabilir. Kulaklık jakı ise bunu telafi etmek yerinde bekliyor.

Xiaomi telefonlarındaki yazılım kaplamaları yıllardır tartışma konusu oldu. Android 10 tabanlı MIUI 11 çalıştıran Redmi Note 9S, çoğu kişi için bu ekosisteme giriş noktası olacak. Bu konuda bilmeniz gerekenler; görsel olarak, stok Android'den çok uzak olduğu. İşlevsellik anlamında, daha fazlası olmasa da hemen hemen her şeyi yapabiliyor.

Özelleştirme seçenekleri bol ve ayrıntılı. Ara yüzün görünümünü değiştirmenize izin veren geniş bir tema koleksiyonu içeriyor. Varsayılan olarak uygulama çekmecesi yok, bu nedenle tüm uygulamalarınız iOS gibi ana ekranda yer alıyor.

Sistem genelinde karanlık mod mevcut. Ancak OLED ekranda olabileceği gibi sizi havaya uçurmasını beklemeyin. Önceden yüklenmiş bir dizi uygulama var, bazıları kullanışlı, bazıları şüpheli.

Yapmanız gereken ilk şeylerden biri, tüm bloatware uygulamaları için bildirimleri kapatmak. Bunları devre dışı bırakmak, yalnızca yüklediğiniz uygulamalardan bildirim almayacağınız anlamına geliyor.

Ekranın gerçek boyutunu gerçekten kutlamak istiyorsanız, ekran gezinti düğmelerini gizleyebilir ve yalnızca hareketleri kullanarak işletim sisteminde yolunuzu bulabilirsiniz.

PİL ÖMRÜ

Uzun ve güvenilir pil ömrü her zaman Redmi Note serisinin bir özelliği oldu. Note 9S ise büyük 5.020mAh batarya ile onu bir sonraki seviyeye taşıyor. MIUI 11'in tutumlu doğası ve 8nm işlemciyle birlikte, son zamanlarda bir akıllı telefonda gördüğüm en iyi pil ömürlerinden biri orada vardı.

Cihazı birincil telefonum olarak kullandığım hemen hemen her gün, günleri ortalama % 35 enerjiyle bitirdim. Ekran süresi genellikle 10 saatin üzerindeydi. Bunu çok az sayıda telefon tutarlı bir şekilde sunabiliyor.

Bir veya iki saat ağır oyun oynadıktan sonra bile bunu neredeyse hiç değiştirmedi. Sadece pil ömrü için bile Redmi Note 9S diğer birçok telefona göre listenizin ilk sıralarında yer alabilir.

Ayrıca şarjın ne kadar yavaş olduğunu da belirteyim. Bu bir bütçe telefonu olduğundan kablosuz, ters kablosuz ve süper hızlı kablolu şarjlardan yoksun. Birlikte verilen 18W USB-C şarj cihazıyla %0’dan %100’e çıkmak yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Pilin boyutu göz önüne alındığında aslında bu kabul edilebilir. Buna ek olarak yine birlikte verilen şarj cihazını kullanarak telefonu 30 dakikada % 36 seviyesinde şarj edebilirsiniz.

KAMERA

Xiaomi Redmi Note 8 Pro, 64MP kameralı ilk bütçe dostu akıllı telefonlardan biriydi. Note 9S, 48MP görüntü sensörüne geri dönüyor. Bu sefer 1/2 inç Samsung ISOCELL Bright GM2 sensörünü f / 1.8 diyafram açıklığında uyguluyor.

Bunu 13 mm'ye eşdeğer bir görüş alanı ve bir f / 2.2 lens ile 8 MP ultra geniş sensör takip ediyor. 5MP makro ve 2MP derinlik sensörü de bu kurulumu dört kameraya kadar getiriyor.

Birincil kamera sonuçları, doğru renkler, sıcaklık ve iyi dinamik aralık ile beklediğimden daha iyiydi. Ancak, 48MP çözünürlükte kırpma yaptığınızda görüntü biraz parçalanıyor. Gürültü birçok çekimde belirgindi ve gece modu bunu iyileştirmek için çok az şey yapıyor.

Ultra geniş lens iyi ama normal dinamik aralık ve ayrıntı sınırlamalarıyla karşı karşıya. Düşük ışıkta daha da kötüleşebiliyor.

Xiaomi, yüksek megapikselli telefonlarının çoğunda olduğu gibi, dört ayrı pikselden gelen bilgileri bir süper pikselde birleştirmek için piksel binning kullanıyor. Böylece elde edilen çekimler aslında 12MP. Onları bir panoya yapıştırmayı planlamıyorsanız, bu sonuçlar ideal. Gerçekten büyük fotoğraflar istiyorsanız, 48MP çekim modu var.

Ancak, Redmi Note 9S, mevcut akıllı telefonlarda en sevdiğimiz manuel modlardan birine sahip. Sadece normal geçişler mevcut değil. Aynı zamanda ikincil ve makro kameralar için de kullanılabiliyor. Hepsi videolara da yöneliyor.

Odak zirvesi ve pozlama uyarısı gibi üst düzey özellikler de harika eklemeler.

Kamera uygulamasının kullanımı ise kolay. Standart Fotoğraf, 48MP, Portre, Gece, Panorama ve Pro modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Ancak bu bir AI kamera ve genel fikir, telefonu doğrultup bir şeyler çekmek. Kısaca kameranın profesyoneller hariç, çoğu insan için fiyatına göre kullanışlı ve yeterli olduğunu söyleyebilirim.

Kamera ayrıca 30 fps'de 4K video çekebiliyor. Buna ek olarak görüntü sabitlemeyi de destekliyor. Varsayılan video moduna ek olarak ağır ve kısa video çekim modları da var. Video kalitesi nasıl derseniz, bir iPhoen kalitesinde olmasa da anı kaydetmek için kullanılabileceğini söyleyebilirim.

Sonuca bağlıyorum

‘Uygun fiyatlı telefon’ segmenti rekabetçi bir segment. Redmi, Realme, Motorola, Nokia ve daha birçok cihaz sizleri olduğu gibi bizleri de şaşırtıyor. Bu yarışmada, Redmi Note 9S pil ömrü, performans, güvenilirlik ve yapı gibi konularda kendine has özelliklere sahip. Daha yüksek yenileme hızlı bir ekrana sahip olsaydı, tavsiye edilmesi en kolay telefon olurdu.

Yeni nesil yüksek çözünürlüklü kameralar, NFC, su ve toza karşı dayanıklılık, 90 veya 120Hz ekran, çılgın hızlı şarj veya göz alıcı tasarım yaklaşımları burada yok. Dikkatinizi çekeyim, bunların hiçbiri satın almaya engel birer neden değil. Çünkü bu fiyat segmentinde bunları beklemem gerek.

Xiaomi Redmi Note 9S’in 4GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modeline 2900 TL’ye; 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modelin ise 3056 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

Etkileyici pil ömrü

Güvenilir performans

Büyük ve canlı ekran





Eksileri

Sadece 60Hz ekran

Nispeten yavaş şarj

Hantal yapı