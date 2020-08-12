Xiaomi şeffaf televizyonunu tanıttı: Mi Tv Lux Transparent Edition
Xiaomi, 10. yıl dönümünde Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra cihazlarına ek dünyanın ilk saydam televizyonu Mi Tv Lux Transparent Edition’ı duyurdu. Mi TV Lux Transparent Edition, toplu şekilde üretilen ilk şeffaf TV olacak. Onur Binay/posta.com.tr
12 Ağustos 2020, Çarşamba 18:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Xiaomi, yeni OLED TV’si Mi TV LUX Transparent Edition’ı resmi olarak duyurdu. 55 inç’lik TV’nin inceliği ise 5,7 mm. Bunun haricinde televizyonun dikkat çeken bir diğer özelliği 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip olması. Şirket, ayrıca ekran tepki süresinin 1 milisaniye olduğunu söyledi.
TV gücünü MediaTek’in TV’ler için en yüksek işlemcisi 9650’den alıyor. Dolby ATMOS desteği de bulunan model, yüksek ses kalitesi sunan bir stand ünitesi üzerinde oturuyor. Modelin isminde geçen “Transparent Edition” ibaresi ise televizyonun gerçekten saydam bir 55 inç OLED panel taşımasından geliyor.
Mi TV LUX Transparent Edition’ın fiyatı ise 7.100 dolar. TV’nin Türkiye’de satışa çıkacak mı belli değil.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN