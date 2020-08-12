Xiaomi şeffaf televizyonunu tanıttı: Mi Tv Lux Transparent Edition

Xiaomi, yeni OLED TV’si Mi TV LUX Transparent Edition’ı resmi olarak duyurdu. 55 inç’lik TV’nin inceliği ise 5,7 mm. Bunun haricinde televizyonun dikkat çeken bir diğer özelliği 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip olması. Şirket, ayrıca ekran tepki süresinin 1 milisaniye olduğunu söyledi.

TV gücünü MediaTek’in TV’ler için en yüksek işlemcisi 9650’den alıyor. Dolby ATMOS desteği de bulunan model, yüksek ses kalitesi sunan bir stand ünitesi üzerinde oturuyor. Modelin isminde geçen “Transparent Edition” ibaresi ise televizyonun gerçekten saydam bir 55 inç OLED panel taşımasından geliyor.

Mi TV LUX Transparent Edition’ın fiyatı ise 7.100 dolar. TV’nin Türkiye’de satışa çıkacak mı belli değil.



