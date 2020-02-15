Ya karantina ya da ceza

Cuma günü resmi medya kanallarından duyrulan açıklamada, ülkede 1500'ten fazla can alan koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kişilerin evlerinde kendilerini karantina altına almaları veya bu amaçla belirlenmiş hastanelere gitmeleri istendi. Söz konusu önlem 20 milyon nüfuslu başkentte, Çin yeni yılı kutlamaları nedeniyle farklı şehirlere gitmiş insanların geri döndüğü döneme denk getirildi. Verilen bilgiler arasında Pekin'de ikamet etmeyenleri veya yurt dışından gelenleri de kapsayıp kapsamayacağı bulunmuyor. 25 ocak'ta kutlanan Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca kişi farklı bölgelere seyahat etmiş, virüsün yayılmasına karşı tedbir olarak yeni yıl tatili uzatılmıştı.

Virüse yakalananların sayısı 66 bin 492'ye ulaştı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Cumartesi günü 143 kişinin daha eklenmesiyle ölenlerin sayısının 1523'e, 2641 yeni vaka teşhisi ile virüse yakalananların sayısının da 66 bin 492'ye ulaştığını kaydetti. Çin dışında 25 ülkede 500'ü aşkın koronavirüs vakası tespit edildi. Hong Kong, Filipinler ve Japonya'da birer kişi olmak üzere toplam üç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona virüs yeni doğan bir bebekte tespit edildi