Dünya Ya karantina ya da ceza

Ya karantina ya da ceza

Dünya

Ya karantina ya da ceza

Çin'de yeni yıl tatilinin ardından başkent Pekin'e dönen herkesin 14 gün karantinada kalması emri verildi, karara uymayanların cezalandırılacakları bildirildi.

15 Şubat 2020, Cumartesi 13:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Cuma günü resmi medya kanallarından duyrulan açıklamada, ülkede 1500'ten fazla can alan koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kişilerin evlerinde kendilerini karantina altına almaları veya bu amaçla belirlenmiş hastanelere gitmeleri istendi. Söz konusu önlem 20 milyon nüfuslu başkentte, Çin yeni yılı kutlamaları nedeniyle farklı şehirlere gitmiş insanların geri döndüğü döneme denk getirildi. Verilen bilgiler arasında Pekin'de ikamet etmeyenleri veya yurt dışından gelenleri de kapsayıp kapsamayacağı bulunmuyor. 25 ocak'ta kutlanan Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca kişi farklı bölgelere seyahat etmiş, virüsün yayılmasına karşı tedbir olarak yeni yıl tatili uzatılmıştı.

Virüse yakalananların sayısı 66 bin 492'ye ulaştı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Cumartesi günü 143 kişinin daha eklenmesiyle ölenlerin sayısının 1523'e, 2641 yeni vaka teşhisi ile virüse yakalananların sayısının da 66 bin 492'ye ulaştığını kaydetti. Çin dışında 25 ülkede 500'ü aşkın koronavirüs vakası tespit edildi. Hong Kong, Filipinler ve Japonya'da birer kişi olmak üzere toplam üç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona virüs yeni doğan bir bebekte tespit edildi

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İstanbul depreminde kaç kişi ölecek?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Nereye kadar?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Milli kayakçı hayat kurtardı, kahraman oldu