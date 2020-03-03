Yaban hayatını el birliğiyle yok ediyoruz

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nden (IUCN) 3 Mart ‘Dünya Yaban Hayatı Günü’ öncesi yapılan açıklamada geçen yıl dünya üzerinde 26 bin canlı türünün yok olma tehlikesi altında olduğu hatırlatılarak sayının bu yıl 30 bine yükseldiği uyarısı yapıldı. IUCN’nin hazırladığı kırmızı listeye göre, yüzergezerlerin yüzde 41’inin, kozalakların yüzde 34’ünün, mercan resiflerinin yüzde 33’ünün, memelilerin yüzde 25’inin ve kuşların yüzde 14’ünün nesli tükenme tehlikesi altında. Bu canlıların yok olma nedenlerinden bazıları ise şunlar: İnsanın sanayi faaliyetlerinin neden olduğu küresel ısınma. Tarım, mobilyacılık, madencilik gibi sektörlerin daha fazla kar hırsıyla bu canlıların yaşam ve beslenme alanlarını acımasızca yok etmesi. Doğayı umursamadan düzenlenen altyapı çalışmaları. Suç gruplarının nesli tükenmekte olan hayvanları yakalayarak ya da öldürerek satması. Yasa dışı evcil hayvan ticareti yapılması.

Türkiye'deki nesli tükenen canlılar

Türkiye’de yaşayan ve nesilleri tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan bazıları şunlar:

Alageyik

Acem ceylanı

Çizgili sırtlan

Akdeniz foku

Anadolu dikenli faresi

Hint oklu kirpisi

Bozkır kartalı

Akkuyruklu kartal

Ulu doğan

Kelaynak

Mersin balığı





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