Yaban hayatını el birliğiyle yok ediyoruz
İnsanoğlu doğada yarattığı tahribat ve acımasızlığı ile diğer canlı türlerini tehdit ediyor. Bu nedenle 30 bin canlı türünün nesli tükenmek üzere.
03 Mart 2020, Salı 09:40 Son Güncelleme:
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Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nden (IUCN) 3 Mart ‘Dünya Yaban Hayatı Günü’ öncesi yapılan açıklamada geçen yıl dünya üzerinde 26 bin canlı türünün yok olma tehlikesi altında olduğu hatırlatılarak sayının bu yıl 30 bine yükseldiği uyarısı yapıldı. IUCN’nin hazırladığı kırmızı listeye göre, yüzergezerlerin yüzde 41’inin, kozalakların yüzde 34’ünün, mercan resiflerinin yüzde 33’ünün, memelilerin yüzde 25’inin ve kuşların yüzde 14’ünün nesli tükenme tehlikesi altında. Bu canlıların yok olma nedenlerinden bazıları ise şunlar: İnsanın sanayi faaliyetlerinin neden olduğu küresel ısınma. Tarım, mobilyacılık, madencilik gibi sektörlerin daha fazla kar hırsıyla bu canlıların yaşam ve beslenme alanlarını acımasızca yok etmesi. Doğayı umursamadan düzenlenen altyapı çalışmaları. Suç gruplarının nesli tükenmekte olan hayvanları yakalayarak ya da öldürerek satması. Yasa dışı evcil hayvan ticareti yapılması.
Türkiye'deki nesli tükenen canlılar
Türkiye’de yaşayan ve nesilleri tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan bazıları şunlar:
- Alageyik
- Acem ceylanı
- Çizgili sırtlan
- Akdeniz foku
- Anadolu dikenli faresi
- Hint oklu kirpisi
- Bozkır kartalı
- Akkuyruklu kartal
- Ulu doğan
- Kelaynak
- Mersin balığı
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