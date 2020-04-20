Türkiye Yaban keçileri, foto kapanla görüntülendi

Yaban keçileri, foto kapanla görüntülendi

Türkiye

Yaban keçileri, foto kapanla görüntülendi

Elazığ’da yaban keçileri, doğal yaşam alanlarında foto kapanla görüntülendi.

20 Nisan 2020, Pazartesi 22:22 Son Güncelleme:
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, yaban hayvanları ile doğal yaşamın gözlenmesi için kentin kırsal alanlarında foto kapanları yerleştirildi. Foto kapanlar, baharla birlikte beslenmeye inen yaban keçilerini sürü halinde görüntüledi.

Ekipler ayrıca, yaban keçilerinin görüntülendiği noktalardaki foto kapanların da yerini değiştirerek farklı noktalara yerleştirdi.

İHA

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