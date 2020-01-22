Yabancı öğretim görevlileri için yeni düzenleme

Artık, dil hazırlık sınıflarında görev alacak yabancı öğretim görevlilerinin o dilin ana dilleri olmaları yeterli sayılmayacak. ‘Dil öğretimiyle ilgili akademik tecrübelerini belgelemeleri, iş deneyimine ve uluslararası sertifikalara sahip olmaları’ gibi yeni kriterler aranacak.

İş tecrübesi aranacak

Lisans ve lisansüstü programlarda ders verecek doktoralı yabancı uyruklu öğretim üyelerinin ders vereceği programın eğitim diliyle ilgili yeterliğini kanıtlamış olması, alanında belli sayıda yayının olması gibi şartları sağlaması gerekecek. Ön lisans programlarında istihdam için de aynı şekilde iş tecrübesi aranacak.