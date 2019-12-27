Yabani iğdenin bilinmeyen faydaları

Yabani iğde meyvesi uzun yıllardır Çin, Rusya ve Avrupa’da bitkisel tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Ağacın yaprakları, çiçekleri, meyvesi ve yağı ayrı ayrı etki göstermektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendiren yabani iğde cilt sağlığına, kemiklere ve diş etlerine de iyi gelmektedir. Vücut hücrelerinin onarılması için hayati öneme sahip olan kolajenin üretilmesini de sağlayan yabani iğde, yaralanmalar sonucunda iyileşme sürecini kısaltmaktadır.

Henüz araştırmalar devam etse de, yabani iğdenin kan şekerini düzenlediği bilinmektedir. Diyabet hastalığı olan kişiler doktorlarına danışarak önerilen miktarda yabani iğde tüketebilir.

Geçtiğimiz yıllarda Prof. Dr. Mehmet Öz, Omega7 kaynağı olan yabani iğdenin sağlığa yararını, ABD’deki TV programında anlatmıştı.

Prof. Dr. Öz, yabani iğdenin meyvesi kullanılarak elde edilen Omega 7 ekstresinin, içilmesi ya da cilde sürülmesi halinde, antioksidan özelliği sayesinde cilt üzerindeki problemleri ve kırışıklıkları giderdiğini, bağırsak duvarını güçlendirip sindirimi kolaylaştırdığını ve zararlı olan yağların depolanmasını engelleyerek, kilo kontrolüne yardımcı olduğunu söyledi.





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