Yağdan hafif: Fırında baharatlı patates

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Fırında patates kızartması tarifinde o çok sevdiğimiz baharatları ekleyip eser miktarda zeytinyağı ile harmanladığımız patates dilimlerini fırına alıyoruz. Onlar çıtır çıtır kızardıkça size de bu atıştırmalığın keyfini uzun uzadıya çıkarmak kalıyor.Bu tarifte bizim baharat tercihimiz toz kırmızı biber, kekik,biberiye, rendelenmiş sarımsak olsa da sizin baharat tercihlerinizi de öğrenelim. Zerdeçal yazanlar olmuştu örneğin... Neden olmasın? Haydi sıralayın en sevdiğiniz baharatları.4 kişilik5 adet orta boy patates, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 2 dal biberiye, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz.4 dal taze kişniş.Patatesleri fırın tepsisine tek kat olacak şekilde dizmeye özen gösterin. Aksi takdirde bazıları çıtır bazıları yumuşak kalacaktır.Mevsiminde taze patates kullanıyorsanız kabuklarını soymadan fırınlayın.Patatesleri elma dilimi halinde kesin ve geniş bir karıştırma kabına aktarın.-Patates dilimlerini zeytinyağı, toz kırmızı biber, kekik, biberiye, rendelenmiş sarımsak ve tuz ile karıştırarak harmanlayın.-Tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine baharatlı patatesleri yayın.-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25- 30 dakika kızarana kadar fırından yükselen mis gibi kokuyu içinize çeke çeke bekleyin.-Taze kişnişleri incecik kıyın. Servis tabağına aldığınız baharatlı patateslerin üzerine serpiştirdikten sonra ılık olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.Cips niyetine çeşitli soslarla birlikte tüketebileceğiniz gibi tavuk ve köfte tariflerinin yanında da ikram edebilirsiniz.