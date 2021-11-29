Türkiye Yağış nedeniyle yoldan çıktı! Yaralılar var

Yağış nedeniyle yoldan çıktı! Yaralılar var

Türkiye

Yağış nedeniyle yoldan çıktı! Yaralılar var

Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 23:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa-Yalova-İstanbul karayolu üzerinde Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. Yalova istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Zadeoğlu yönetimindeki 16 MAC 27 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Zadeoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Ovaakça deresine yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Ali Zadeoğlu ile birlikte araçta bulunan yolcular Şehnaz Zadeoğlu ve Birsen Erdoğan yaralandı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları dereden çıkarmakta zorluk çekince kazanın olduğu bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye yardımıyla dereden çıkarılan yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Derya EVREN/BURSA (DHA)

İlgili Haberler
İstanbul'da Kartal sahil yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldıBunu yapan yandı! 62 bin 349 lira ceza kesildi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Neredesin Bolu?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Sadece merak
Rauf Tamer
Hakan Çelik
COVID-19 belasından kurtulamayacak mıyız?
Hakan Çelik
Şirin Sever
'Yarının Sultanları'
Şirin Sever
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da Kartal sahil yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı