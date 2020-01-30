Yağlı cilde sahip kişiler neden matlaştırıcı jeli keşfetmeli?

Cilde faydalı olan yağı koruyor ve dengeliyor

Yağdan tamamen arındırılmış bir cildin açıkçası kimseye faydası yok. Birçok kişi yağdan tamamen kurtulmayı tercih etse de; esasen cildinizin sağlığı için yağa da ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekiyor. Matlaştırıcı jeller bu noktada mat bir görünüm sağlarken; cilde faydalı olan yağı da dengeliyor.

Cildin ihtiyacı olan nemi sağlıyor

Matlaştırıcı jeller nemlendiren özelliği sayesinde gün içerisinde cildinizin kuru kalıp, tahriş olmasının da önüne geçiyor. Böylece bu jeller, mat bir görünüm vermenin yanında cildin ihtiyacı olan nemi de beraberinde sunarak kuru ciltlere yönelik kullanım kolaylığı da sağlıyor.

Parlama sorununu ortadan kaldırıyor

Ciltteki fazla yağ nedeniyle ortaya çıkan parlama durumu birçok kişi tarafından önemli bir sorun olarak görülüyor. Mat ve ipeksi bir görünümle parlama sorununu ortadan kaldıran matlaştırıcı jeller, yoğun ışık alan yerlerde birçok kadının sorun olarak gördüğü parlama durumunun da önüne geçiyor.

Akne eğilimini engelliyor

Sivilce, akne, siyah nokta gibi oluşumlar kadınların gün içerisindeki tüm motivsayonnu düşürebilyor. Yüzdeki yağı dengeli hâle getiren matlaştırıcı jeller, sivilce ve akne oluşumuna da beraberinde bir engel sağlayarak, cilde daha bakımlı bir görünüm sunuyor.

Nasıl bir jel kullanabilirsiniz?

Yağlı ciltler için kusursuz ve mat bir görünüm sağlayan ve içeriğinde; sert kimyasal, parfüm, renklendirici, salisilik asit, alkol, paraben, mineral yağ ve herhangi bir hayvansal içerik bulunmayan matlaştırıcı jelleri tercih etmeniz işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Kekik, çinko, cadı fındığı gibi doğal içeriklerin kombinasyonunu içeren bu tarz ürünler, cildinizin günlük detox rutinini de sunmaktadır.