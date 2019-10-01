Yağmur geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı

Hava durumu ile ilgili son tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Günlük ve 5 günlük tahminlere göre bugün yurt genelinde yağış ve şiddetli rüzgar beklenmiyor. Sıcaklıklar iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrediyor. Ancak yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporlarına göre ise önümüzdeki günlerde İstanbul’da sıcaklıkların 30 derecelere kadar yükselmesi akabinde ise 6 derece birden düşüp 24 derece dolaylarına inmesi bekleniyor. Yine yapılan tahminlere göre havaların serinlemesiyle eş zamanlı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın da etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki, yağmur ne zaman yağacak. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük ve 5 günlük hava durumu raporu…

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise bugün ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR GELİYOR!

Yayınlanan 5 günlük tahmin raporuna göre ise İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarılara göre yağmurun Cuma ve Cumartesi günleri etkili olması bekleniyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının Cuma günü 30 derecelere kadar yükselip Cumartesi günü 24 derecelere kadar düşeceği ön görülüyor.

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık