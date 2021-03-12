Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk kez Kasım 2019’da Emirgan’daki La Boom çıkışı görüntülenmişti. Bu yakınlaşmadan yaklaşık bir yıl sonra yeni bir aşka yelken açan çift önceki akşam bir kez daha aynı mekandaydı. Çıkışta muhabirler Oğuzhan Koç’a “Eski sevgiliniz Yağmur Tanrısevsin’in arkadaşlarınızı sosyal medyada takipten çıkarması hakkında ne diyeceksiniz?” diye sordu. Morali bozulan şarkıcı “Çok ayıp artık bunu yapma” diyerek uzaklaştı.