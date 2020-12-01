Yağmur ormanlarındaki kayıp oranı son yılların en üst seviyesinde

Ülkenin uzay kurumu Inpe'nin verilerine göre Ağustos 2019 - Temmuz 2020 döneminde 11.088 kilometrekarelik orman alanı yok edildi. Bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,5'lik artış anlamına geliyor. Dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon yağmur ormanları aynı zamanda küresel ısınmanın hızını yavaşlatan, yaşamsal önemdeki bir karbon deposu.

Bilim insanları orman arazisi kaybının, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iktidara geldiği Ocak 2019'dan bu yana hızlandığını söylüyor. Brezilya lideri, dünyanın en büyük yağmur ormanlarında tarım ve madencilik faaliyetlerini teşvik ediyor.

Amazon aynı zamanda, üç milyon kadar farklı bitki ve hayvan türüyle, bir milyon yerli insana ev sahipliği yapıyor. Bolsonaro'nun işbaşına gelmesinden bir yıl önce, 2018'de bölgedeki orman arazisi kaybı 7.536 kilometrekareydi. Brezilya orman arazisi kaybını 2020'ye kadar 3900 kilometrekareye düşürme hedefi koymuştu. Bolsonaro, yağmur ormanlarındaki tarım ve madencilik faaliyetlerini teşvik etmesinin yanı sıra, çevre yasalarını ihlal eden çiftçi ve kerestecileri gözaltına alıp, para cezası verme yetkisi olan fedaral kuruluşların bütçesini kesti.

Brezilya'nın şöhreti kirleniyor

Bolsonaro daha önce Inpe'nin ormansızlaşma verilerine karşı çıkmış, geçen yıl da kuruluşu Brezilya'nın şöhretini kirletmekle suçlamıştı. Brezilyalı sivil toplum kuruluşu İklim Gözlemevi bu sayıların "Brezilya devletinin ve ormanlarımıza bakan ve Amazonlar'da suçla mücadele eden denetleyici kurumların kabiliyetlerini yok etmek için başarıyla yapılan girişimi yansıttığını" söyledi.

Ancak bazı yetkililer, artış oranının geçen yıldan daha az olmasının bir gelişme işareti olduğunu söyledi. Başkan Yardumcısı Hamilton Mourao "Bunu kutlamıyoruz ama çabalarımızın meyve verdiğini gösteriyor" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe