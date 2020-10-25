Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Brezilya Yağmur Ormanları'ndaki yasa dışı hareketlerin tespit edilmesini kolaylaştırmak ve kayıt altına alınmasını sağlamak için Amazon yerlilerinden Andean kabilesine drone eğitimi vermeye başladı. Ekibinde biyologlar, sağlıklı yaşam uzmanları, gazeteciler, haritacılar ve antropologlar bulunduran Kaninde Etno-Çevre Savunma Derneği ile birlikte çalışma yürüten WWF, Andean kabilesi ve batı Brezilya'daki Uru Eu Wau Wau kabilesi de dahil olmak üzere 5 yerli kabileye drone eğitimi veriyor.

Drone'lar sayesinde yerli kabileler yüksek kalitede fotoğraf ve video çekebilecek ve ağaçların kesildiği alanların GPS kodlarını oluşturabilecekler. Ayrıca bu sayede nesli koruma altındaki Harpy kartalı gibi türlerin korunmasını sağlayacaklar.

"Daha fazla kaynağa sahip olacaklar"

Programı yürüten ekipten olan WWF Brezilya analisti Felipe Spina Avino, yerlilerin bu teknolojiye sürpriz bir şekilde hemen adapte olduğunu söylüyerek "Yetkililere birçok kanıt barındıran dosyalar gönderebilirler. Bu sayede üzerlerindeki baskıya ve yasa dışı faaliyetlere karşı hareket etmek için daha fazla kaynağa sahip olacaklar" dedi.

Drone projesinin maliyeti ise kabile başına ekip üyeleri ve drone'lar da dahil olmak üzere 2 bin dolarlık küçük bir gider oldu.





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