Türkiye Yağmur rüzgar dinlemediler... Fırsatçı taksiciler lodosta bile müşteri seçti!

Yağmur rüzgar dinlemediler... Fırsatçı taksiciler lodosta bile müşteri seçti!

Türkiye

Yağmur rüzgar dinlemediler... Fırsatçı taksiciler lodosta bile müşteri seçti!

İstanbul'da 2 gündür etkisini gösteren lodosta yağmur altında kalan turistler, çevirdikleri taksiye binemedi. Taksiciler, taksimetre açmayıp pazarlık yapmaya başlayınca turistler yolda kaldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 12:25 Son Güncelleme:
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İstanbul'un en çok turist çeken noktalarından biri olan Taksim Meydanı'nda pazartesi günü meydana gelen olayda şiddetli lodos ile yağmurun altında kalan iki kişi, taksiye binmek istedi. Bu müşterileri almayan taksici, 2 metre sonra durarak başka bir müşteri aldı.


Daha sonra yine Taksim Meydanı'ndan Aksaray'a gitmek isteyen bir turist, taksi sürücüsünün taksimetre açmayıp pazarlık yaparak 100 lira istemesiyle karşılaştı.

Taksici cep telefonundan o bölgede trafik olduğunu gösterince turist 70 lira teklif etti. Bu ücreti kabul etmeyen taksici müşteriyi almadı. Aynı taksici daha sonra gelen turistlerle de pazarlık yapıp onları da almadı. Bir sonraki gelen turistlerle pazarlık yapıp anlaşan taksici müşteriyi alıp yoluna devam etti. 

MÜŞTERİ SEÇEN TAKSİCİLER KAMERADA

Öte yanda bu sabah yine Taksim Meydanı'nda DHA kamerasına yansıyan görüntülerde turistlerin durdurduğu taksi sürücülerinin pazarlık yapmaları ve anlaşamayınca müşteriyi almadan yollarına devam ettikleri görüldü.

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