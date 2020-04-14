Yağmur Sarıoğlu, Instagram hesabından oğlu Sarp ile fotoğrafını paylaşarak, "Karantina boyunca 5 günlük çalışmamızın ardından Airbus 321 tipi yolcu uçağını indirdi" notunu yazdı.

"8 yaşına kadar 17 ülke gezip 250 bin km uçak yolculuğu yapan oğlum Sarp birebir gerçek kokpit kontrollerine sahip uçuş simulatörü Flight Simulator X ile küçük uçaklar uçurarak tanışmıştı. Benden öğrendiği temel uçuş bilgileri ile belgesellerden kendi kendine öğrendiği temel havacılık bilgilerini pekiştirip önceden aşina olduğu Airbus kokpitini 5 günde öğrettim."

'Mesleğe olan aşırı ilgisi, hevesi ve isteğiyle tabii ki'

"Uçuşumuz sırasında ben bir hava trafik kontrolörü gibi komutlar vererek hiçbir kumandaya karışmadım. Bu kadar kısa sürede öğrenmesinde en büyük pay sektöre ve mesleğe olan aşırı ilgisi, hevesi ve isteğiyle tabi ki kendisinde."

Uzun yıllar Galatasaray'da top koşturan Sabri Sarıoğlu, 2010 yılında Yağmur Yılmaz ile dünya evine girmişti. Mutlu evlilikleri devam eden çift, üçüncü çocuklarına kavuşmak için gün sayıyor.

Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde bebek beklediğini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı.

'Yaza doğum Allah izin verirse'

Sarıoğlu, "Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki. Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.





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