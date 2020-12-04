Magazin Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler

Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler

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Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler

Seren Serengil ile yıldızı bir türlü barışmayan Yağmur Sarnıç'ın arası yine gerildi. Sarnıç, dünden bu yana sert sözlerle yüklendiği Serengil'i son olarak çocuğunun olmamasından vurdu.

04 Aralık 2020, Cuma 17:37 Son Güncelleme:
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Sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Sarnıç ve Emre Aşık'ı boşanma süreciyle yakından ilgilenen Seren Serengil, dünkü programında "Yağmur, Emre'ye zina yaptı" dedi. Bu sözler üzerine küplere binen Sarnıç ise Serengil'i yıllar önce söylediği "Bekaretimi anneme verdim" ifadesi üzerinden eleştirdi.

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"Gel sana da bir tane çocuk doğurayım"

Yaşar İpek ile evli olduğu dönemde tüp bebek tedavisi gören Seren Serengil hamile kalmış ancak yaşadığı zor günlerden sonra bebeğini kaybetmişti. Yağmur Sarnıç ise yıllardır çocuk özlemi çektiğini söyleyen Seren Serengil hakkında Instagram'dan ağza alınmayacak sözler yayınladı:

"Arkadaşlar şaka maka bir tarafa ben gerçekten bu mitomoni hastası teyzemize üzülüyorum. Baksanıza annesi küçük yaşta .... o da inadına gitmiş birinin ... çok üzüldüm... Teyze gel anlat içini dök başka kime .... biz sana destek olalım yoksa sonun hiç iyi değil. Bana bak yoksa çocuk yapmana da mı anan engel oldu. O dönem sana kızıp maşayla dağlayıp kısır mı etti? Sen üzülme gel ben sana da doğurayım bir tane. Onunla uğraş sen piyasadan elini çek kıyamam sana ben ne de olsa doğurgan kadınım ayol istediğim zaman evlenir yine doğururum ama sana çok üzülüyorum. Yazık ah canım benim."

Yıllar önceki sözleri yeniden gündem oldu

1995 yılında röportaj veren Seren Serengil, "Bakire misin?" sorusu üzerine "Hayır, bakire değilim… Yıllar önce bekaretimi kaybettim… İsmini veremem çok ayıp olur. Ünlü birisi, çevresinde de bir yığın kadınlar vardır. Annem iki yıl sonra duydu 'İyi halt ettin değil mi! Yakışıyor mu sana?' dedi, kızdı. annem beni hiçbir zaman büyümüş olarak görmedi. Ve bu yüzden de cinselliği de seksi de annemle konuşamadım. Zaten beni büyümemiş gördüğü için ona bir isyandı ilk cinselliği yaşamam" demişti.


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