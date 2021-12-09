Yağmur sözleri! 2021 Kısa uzun ve anlamlı yağmur ile ilgili sözler

Yağmur, öyle ilginçtir ki pek çok kişi için farklı anlamlar taşır. Ardından çıkan gökkuşağı ve insana farklı duygular yaşatan toprak kokusuyla bile insanlar yağmura aşık olabilir. İşte, kimi için aşk, kimi için hasret getiren ama her şeyden önemlisi dünyaya hayat veren suyu taşıyan yağmurla ilgili kısa, uzun ve anlamlı sözler…

2021 KISA UZUN VE ANLAMLI YAĞMUR İLE İLGİLİ SÖZLER

Toprak bir gün yağmurun kıymetini anlayacak. Ama o gün yağmur yağmayacak.

Hiçbir yağmurda sensiz ıslanmaya cesaret edemedim ben. İşte bundan pencereden öteye geçmedi hayallerim.

Her yağmur damlası, Tanrı’nın sandığından dökülen bir altındır. Baraccio

Belki yağmura gerek kalmazdı, insanlar bu kadar kirli olmasaydı.

Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır. (Bob Dylan)

Sesini değil, sözünü yükselt! Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil.

Yağmuru seviyorum, belki benim yerime ağladığı içindir…

Dolu, kırar geçirir ama yağmur kiraz çiçekleri açtırır.

Bana yağmuru anlatma, yağ!

Her insan yağmur damlası gibidir; kimisi çamura, kimisi gül yaprağına düşer.

Abanın kadri yağmurda bilinir.

lslanmışın, yağmurdan korkusu olmaz.

Yağmur yağsın da varsın kerpiççi ağlasın.

Sonbahar geldi. Yağmur, kahve, kitap, battaniye. Düşünsene. Dışarıda yürürken kuru yapraklara basmak. Nasıl da güzel.

Yalnızca yağmur yağdığında seviyorum bu şehrin insanlarını; herkesin yüzü ıslak, başları eğik, herkes benim hep olduğum gibi.

Sesini değil, sözünü yükselt; çiçekleri büyüten yağmurdur, gök gürlemesi değil. Mevlana

Hiçbir yağmurda sensiz ıslanmaya cesaret edemedim ben. İşte bundan pencereden öteye geçmedi hayallerim.

Yağmurda yürümeyi hep sevmişimdir. Böylece kimse ağladığımı göremez. (Charlie Chaplin)

Yağmurdan sonra, hava açar.

Yağmuru sevmezse, gökkuşağı renksiz olur.Bir toprağa çiçek tohumu ekmeden yağmur yağması için dua etmenin anlamı var mıdır?

Dışarıya yağmur yüreğime hasret fikrime sen. Nasıl yağıyorsunuz üçünüz bir bilsen.

Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri sadece ıslanır.

Yağmur namuslunun da namussuzun da üstüne yağar. Bu yağmur hangisini daha çok ıslatır? Yanıt: namusluyu. Çünkü namussuz namuslunun şemsiyesini çalmıştır.

Nisan yağmuru, mayıs çiçeği getirir.

Yağmur başladı. Gelse de ıslansak dediği biri olmalı insanın.

Gökkuşağını istiyorsanız, yağmura katlanmalısınız.

Yağmur yağmayınca, sel uyanır mı?

Toprak bir gün yağmurun kıymetini anlayacak. Ama o gün yağmur yağmayacak.

Yağmuru sevmezse, gökkuşağı renksiz olur.

Yağmuru sevdiğini söylüyorsun ama yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun, güneşi sevdiğini söylüyorsun ama güneş açınca gölgeye kaçıyorsun, rüzgârı sevdiğini söylüyorsun ama rüzgâr çıkınca pencereni örtüyorsun. İşte bundan korkuyorum, çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun.

Belki yağmura gerek kalmazdı insanlar bu kadar kirli olmasaydı.

Belki yağmura gerek kalmazdı, insanlar bu kadar kirli olmasaydı.

Belki bir sonbahar hatırlatır beni sana. Yapraklar koparken dalından bir bir, o apansız kopuşumuzu hatırlarsın.

Hayat fırtınada sığınak bulmak değildir. Yağmurda dans etmeyi öğrenmektir.

Sevdanı bulutların üzerine yazmışsın. Yağmur olarak dökülüyor gözlerimden.

YAĞMUR SÖZLERİ

Toprak bir gün yağmurun kıymetini anlayacak; fakat o gün yağmur yağmayacak.

İnsan bir yağmuru ezberinde tutmalı.

Yağmur yağıyor, ıslanıyor etraf. Ağlasak kimse anlamaz değil mi?

Yağmur duasına çıkmadan önce meteorolojinin kayıtlarını karıştırmak her zaman faydalıdır.

Gülüşün; hani yağmur yağarken güneş açar ya onun gibi bir şey.

Sonra gökyüzü gelir hemen kurtulurum. Bir yağmur yağsa da beraber ıslansak.

Abanın kadri yağmurda bilinir.

Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.

Bu sabah artık yağmuru neden bu kadar çok sevdiğimi anladım. Ağlayan bir yüreğe benzediği için.

Onmadık yılın yağmuru harman vakti yağar.

Belki yağmura gerek kalmazdı, insanlar bu kadar kirli olmasaydı.

Bir gün yağmura yakalanırsan benden kaçtığın gibi yağmurdan da kaç. Çünkü bulutların arkasında kaybolan aşkı için ağlayan benim.

Tanrı kimseye acısız günler, kedersiz kahkahalar, yağmursuz güneş sözü vermedi. O size günü atlatmanız için güç, yolunuza ışık verdi.

Ölmek için doğmuştur ya insan, o yüzden her yağmur sonrası toprak kokusunu sever.

Nisan yağmuru, mayıs çiçeği getirir.

Nisan yağmuru yılanın ağzına düşünce zehir, midyenin ağzına düşünce inci olurmuş. Sen neyin yağmurusun ki yüreğime düşünce can oldun.

Yağmur komünisttir. Çünkü herkese eşit yağar. Rüzgâr ise kapitalisttir zayıf olanı yıkar.

Yağmuru seviyorum belki benim yerime ağladığı içindir…

Toprak bir gün yağmurun kıymetini anlayacak. Ama o gün yağmur yağmayacak.

Belki de ben yağmuru yanaklarımdaki parmak izlerini sildiği için bu kadar sevdim.

Sıradaki yağmur bize gelsin. Yıkasın ne varsa ne kir kalsın ne de kalplerde kin.

Her yağmur damlası, Tanrı’nın sandığından dökülen bir altındır.

Toprak bir gün yağmurun kıymetini anlayacak. Ama o gün yağmur yağmayacak.

Hiçbir yağmurda sensiz ıslanmaya cesaret edemedim ben. İşte bundan pencereden öteye geçmedi hayallerim.

Belki yağmura gerek kalmazdı, insanlar bu kadar kirli olmasaydı.

Dolu, kırar geçirir ama yağmur kiraz çiçekleri açtırır.

Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır. (Bob Dylan)

Bana yağmuru anlatma, yağ!

Her insan yağmur damlası gibidir; kimisi çamura, kimisi gül yaprağına düşer.

Sonbahar geldi. Yağmur, kahve, kitap, battaniye. Düşünsene. Dışarıda yürürken kuru yapraklara basmak. Nasıl da güzel.

Sen yoksun, boşuna yağıyor yağmur. Birlikte ıslanamayacağız ki.

Yalnızca yağmur yağdığında seviyorum bu şehrin insanlarını; herkesin yüzü ıslak, başları eğik, herkes benim hep olduğum gibi.

Fırtınanın gücü ne olursa olsun, eğer yağmura saygın varsa, seni bekleyen bir gök kuşağı mutlaka vardır.

Yağmur yağıyor, ıslanıyor etraf. Ağlasak kimse anlamaz değil mi?

Bizim sohbetimiz Nisan yağmuruna benzer. Balığın ağzına düşerse inci olur, yılanın ağzına düşerse zehir olur.

Yalnızca yağmur yağdığında seviyorum bu şehrin insanlarını; herkesin yüzü ıslak, başları eğik, herkes benim hep olduğum gibi.

Sabahları üşümeyi özlemişim ne güzel yağıyorsun sen öyle

Yağmurlu bir günde, tavuk satma. O. Goldsmith

Dalıp giden insanlar olduk. Çayın demine, yağmurun sesine.

Gökkuşağına ulaşmak istiyorsan yağmura katlanmak zorundasın. Dolly Parton

Toprak bir gün yağmurun kıymetini anlayacak. Ama o gün yağmur yağmayacak. Nicanor Parra

Sesini değil, sözünü yükselt; çiçekleri büyüten yağmurdur, gök gürlemesi değil. Mevlana

Bu sabah artık yağmuru neden bu kadar çok sevdiğimi anladım. Ağlayan bir yüreğe benzediği için. Tezer Özlü

Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır. (Bob Dylan)

Dolu kırar geçirir ama yağmur kiraz çiçekleri açtırır. (Afrika Atasözü)

Sesini değil, sözünü yükselt! Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. M. Selahattin Şimşek

Gülüşün; hani yağmur yağarken güneş açar ya onun gibi bir şey.Amélie Nothomb

Yağmur mutluluğuma gölge düşürmek için yağıyorsun aldırmıyorum. Niyetin beni ıslatmaksa ben zaten ağlıyorum.

Kalp bulutlu değilse. Yağmur boşuna! Sen yine gazelini dök, mırıldanarak.

Yalnızca yağmur yağdığında seviyorum bu şehrin insanlarını; herkesin yüzü ıslak, başları eğik, herkes benim hep olduğum gibi.

Ben insanları arabanın camına vuran yağmur damlalarına benzetiyorum Bir damla aşağı doğru kayarken, başka bir damlaya karışıp, daha hızlı ilerler. İnsanlar acımasız savurgan. Hiçbir şeyin sonu gelmeyecekmiş gibi davranıyorlar. Bir gün şoförün camı açabileceğini hiç düşünmüyorlar.

Yağmur duasına çıkmadan önce meteorolojinin kayıtlarını karıştırmak her zaman faydalıdır.

Belki de ben yağmuru yanaklarımdaki parmak izlerini sildiği için bu kadar sevdim.

Bir yağmur damlası seni seviyorum anlamı taşısaydı ve sen bana seni ne kadar sevdiğimi soracak olsaydın inan ki bir tanem her gün yağmur yağardı.

Yağmur olsan binlerce damla arasında bulur tutardım seni. Çünkü korkarım; toprak aldığını vermiyor geri.

Bir gün yağmura yakalanırsan benden kaçtığın gibi yağmurdan da kaç. Çünkü bulutların arkasında kaybolan aşkı için ağlayan benim.

Sen yoksun, boşuna yağıyor yağmur. Birlikte ıslanamayacağız ki.

Yüreğini sessizce alanlar var bir de azizim. Sağanak yağmurlar düşüyor içlerime.

Beni düşün…. Şehre her yağmur yağdığında Islak ve kırılgan bir türkünün içinde….

Yağmur başIadı. Gelse de ıslansak dediği biri olmalı insanın.

Yağmur ıslatıyor duygularımı hafif bir sis var sokağında. Perdeler kapalı görünen yüz sensin gönül gözümde.

Hiçbir yağmurda, sensiz ıslanmaya cesaret edemedim ben, işte bundan, pencerenin ötesine geçemedi hayallerim. Hikmet Anıl Öztekin

Yağmur olsan binlerce damla arasından bulur tutardım seni. Çünkü korkarım; toprak aldığını vermiyor geri. Cemal Süreyya

Gözyaşları, insan ruhuna yağan yaz yağmurlarıdır.

Belki de ben yağmuru yanaklarımdaki parmak izlerini sildiği için bu kadar sevdim.

Bir gün sıkı bir yağmur yağacak ve süpürecek bütün kötülükleri. Tuna Kiremitçi

Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için, önce yağmuru yaşamak gerekir.

Yağmur ıslatıyor duygularımı hafif bir sis var sokağında. Perdeler kapalı görünen yüz sensin gönül gözümde.

Sevdanı bulutların üzerine yazmışsın. Yağmur olarak dökülüyor gözlerimden.

Yalnızca yağmur yağdığında seviyorum bu şehrin insanlarını; herkesin yüzü ıslak, başları eğik, herkes benim hep olduğum gibi.

Ben seni bekliyorum kurak toprakların yağmuru beklediği gibi bekliyorum. Geleceksin biliyorum geleceksin. Gece çökünce hilalin geldiği gibi geleceksin, gecenin bitiminde güneşin geldiği gibi geleceksin.

En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir. Cenap Şahabettin

Bir toprağa çiçek tohumu ekmeden yağmur yağması için dua etmenin anlamı var mıdır? (Uğur Koşar)

Ve Gün doğuyor, Mülteci yağmur damlalarını sürgüne uğurluyor. Bir diyardan başka bir buluta...

Yağmur yağar akasyalar ıslanır. Bulutlar uçuşur gecelerin, ben yağmura deli buluta deli, bir büyük oyun yaşamak dediğin, beni ya sevmeli ya öldürmeli.







