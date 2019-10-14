3.5 yıllık önce dizi setinde başlayan Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç aşkı bitti. Sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını kaldıran çiftin ayrılık nedeni ortaya çıktı.

Ayrılık nedeni aile baskısı

Çiftin ayrılığını ilk ateşleyen olay ailelerin evlilik baskısı oldu. Tanrısevsin'in Oğuzhan Koç'un evlilik fikrine sıcak bakmaması yüzünden ilişkiyi sonlandırdığı iddia edildi. Yağmur Tanrısevsin'in ilişkisi için İstanbul dışından gelen projeleri de reddettiği konuşuluyordu.

Çift, geçtiğimiz ay magazin muhabirlerinin evlilikle ilgili sorularına "Şu anda nikah masasına oturma zamanı değil. Aileler tanıştı, bizim planlarımızı biliyorlar." cevabını vermişlerdi.

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