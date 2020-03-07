Yağmur Ünal, yorgunluktan otomobilini kullanmadı

Yağmur Ünal önceki akşam Nişantaşı Raphael’de arkadaşları ile buluştu. Çıkışta tek başınaydı. Yağmur Ünal, “Setten geldim. Dostlarımın yanına uğradım, bir yorgunluk kahvesi içtim. Hatta otomobil kullanacak halim bile yok. Buraya park edeceğim” dedi. Sonra Çubuklu Vadi Konakları’ndaki evine gitmek için taksiye bindi.

Yağmur Ünal kimdir?

Yağmur Ünal 21 Ekim 1984 doğumlu. Usta oyuncular olan Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın kızı. . Nazan Şoray'ın yeğeni, Irmak Ünal'ın da kardeşi.

Eğitimi:

İlk ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra liseyi İsviçre’de okudu. Ardından Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Mesela Saatchi&Saatchi reklam ajansında ve bir kanalın program bölümünde deneyimleri oldu. Üniversitenin ardından New York’ta Medya üzerine master yaptı. Sonrasında New York’taki Mindshare Medya şirketinde 6 ay staj gördü, ve İstanbul’a dönüp TBWA reklam şirketinde iki sene çalıştı. Yağmur Ünal, bir arkadaşıyla beraber Tokyo Medya isimli bir yapım şirketi kurdu.

İlk olarak da 1 Temmuz 2013 tarihinde Star TV’de yayınlanmaya başlayan “Çılgın Teyzeler” adlı yarışma programının yapımcılığını üstlendi.

Haziran 2015 ayında Muğla’nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü’nün yazdığı ve Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini annesi Türkan Şoray yaptı.



