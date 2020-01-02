Yağmur yağdı, baraj suyu arttı

Sonbahar ve kış aylarının yağışsız geçmesin edeniyle, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düşmüştü. Kuraklık tehlikesi tedirginlik yaratırken son zamanlarda İstanbul ve çevresinde etkili olan yağışlar barajların su seviyesini yükseltti. İSKİ verilerine göre, 25 Aralık’ta doluluk oranı yüzde 33.47’ye düşen barajlardaki su seviyesi yüzde 4 arttı. Şu anda İstanbul barajlarında 331 milyon metreküp su bulunuyor. Kışın İstanbul’da harcanan günlük su miktarı ise 2 milyon 800 bin metreküp.

"İstanbul'da herhangi bir su tehlikesi bulunmamaktadır"

İSKİ Genel Müdürlüğünün daha önce yaptığı açıklamada, "İstanbul'da mevsim ortalamalarının altında yağışsız geçen bir ekim ve kasım ayı yaşansa da yağışların aralık ayı itibarıyla artması ve barajlardaki doluluk oranlarının da geçmiş yıllarda olduğu gibi hızla yükselmesi beklenmektedir" denilmişti. İstanbul için herhangi bir susuzluk riski söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, ancak iki yıl üst üste kuraklık yaşanması halinde tehlike olabileceği, bunun ise bugüne kadar hiç yaşanmadığı kaydedildi.



