Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci’nin başrollerinde yer aldığı Yalancı dizisi, sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Dizinin ilk bölümünün ardından izleyiciler, kimin yalan söylediği, kimin doğru söylediği konusunda tahminlerde bulunurken, Yalancı dizisinin oyuncuları da performanslarıyla büyük beğeni topladı…

YALANCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Adaletli ve yetenekli bir edebiyat öğretmeni olan Deniz, çok başarılı ve saygın bir cerrah olan Mehmet Emir ile akşam yemeğine çıkar. Çok güzel geçen akşam yemeğinin ardından Mehmet Emir, yaşadığı aksilikler yüzünden Deniz'in evine gelir. O gece Deniz ve Mehmet Emir birlikte olur. Ancak sabahında, Deniz, Mehmet Emir’in zorla ona sahip olduğunu söylerken, Mehmet Emir ise, tam tersini söyler. İkisinden biri yalan söylemektedir ancak ikisi de yaşadıklarının kendi söylediği gibi olduğu konusunda oldukça emindir.

YALANCI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu,

Salih Bademci,

Hazal Türesan,

Cemal Toktaş

Şahin Irmak

İmer Özgün,

Murat Kılıç,

Serkan Tınmaz,

Efsane Odağ,

Fatih Berk Şahin,

Emir Çubukçu,

Öyküsu Özyürek,

Ozan Ayhan,

Gizem Erman Soysaldı,

Mesut Yılmaz,

Doğa Karakaş,

Sema Çeyrekbaşı,

Özgür Şahin

YALANCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmenliğini Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor.

YALANCI TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU