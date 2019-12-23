Yalancı kuşlar! Sosyal medya devleri imaj kurtarmaya çalışıyor

Trump'ın zaferi

Donald Trump, 2017’de beklenmeyen bir seçim zaferiyle başkanlık koltuğuna oturmuştu. Seçmen tercihlerinin Trump lehine değişmesi için sosyal medya sektörüne milyonlarca dolar döküldüğü, Rus diplomatlar ile bilgisayar korsanlarının bu işe mali ve teknik destek verdiği ileri sürülmüştü.

Trump aleyhine soruşturma açılmıştı. Dünya gündemini adeta Twitter üzerinden yöneten Trump, başkanlığın verdiği güç kadar yine sosyal medya sayesinde bu suçlamalardan kurtulmuştu.

'İlham' verdi

Trump; muhalefet gösterenleri sosyal medyada ‘hain’ ilan edip aleyhlerinde kampanya yürüterek bezdirdi. Bürokratları Twitter üzerinden kovdu, savcıları istifa ettirdi.

Sosyal medyanın parlak vitrini arkasındaki kirli oyunların iktidar için ne kadar önemli olduğunu kanıtlayan Trump, dünyanın dört bir yanındaki siyasilere ‘ilham’ verince manipülasyon sektörü milyarlarca dolarlık bir pastaya dönüştü. Facebook kullanıcılarının gizli bilgilerinin büyük paralar karşılığında satıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medya devleri şimdi imaj düzeltme çabasında. Twitter önceki gün; Trump’ın yakın müttefiki Suudi Arabistan’ın finanse ettiği 5 bin 900 kullanıcı hesabını kapattı. Facebook da Trump yanlısı propaganda yapan 690 hesabı dondurdu. Hesapların arkasında Vietnam merkezli Epoch adlı şirket olduğu belirtildi.

Bu hesapların ‘yapay zeka’ kullanılarak sahte kamuoyu yarattığı kaydedildi. Profil fotoğraflarının dahi gerçek olmadığı, seçmenlerin eğilimlerini ve duygularını etkileyecek şekilde yapay zeka tarafından değiştirildiği bildirildi.