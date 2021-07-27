Türkiye Yalnız yaşıyordu! Evinin bahçesinde korkunç halde bulundu

Yalnız yaşıyordu! Evinin bahçesinde korkunç halde bulundu

Türkiye

Yalnız yaşıyordu! Evinin bahçesinde korkunç halde bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan Selver Dilsiz (65), evinin bahçesinde ölü bulundu.

27 Temmuz 2021, Salı 19:10 Son Güncelleme:
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Olay, öğleden sonra Beylerderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil bir evde yalnız yaşayan Selver Dilsiz'i bahçede hareketsiz halde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Gelen sağılık görevlilerince yapılan kontrolde Dilsiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Selver Dilsiz'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taha AYHAN/MALATYA (DHA)

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