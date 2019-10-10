Yalnızlar günü nedir? Nasıl kutlanır?

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Sevgililer Günü'nde eve kapananlardan mısınız? Ya da yolda mutlu bir çift gördüğünüzde yüzünüzü mü asıyorsunuz? Artık sizin de kutlayabileceğiniz özel bir gün var; Yalnızlar Günü!

Yalnızlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Her yıl 11 Kasım'da kutlanan Yalnızlar Günü ya da Bekarlar Günü, kişinin kendi kendine mutlu olmasını kutlamasıdır. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bir karşı atak olarak ortaya çıkan Yalnızlar Günü, tüm dünyada hızla yayılmaya başladı.

İlk olarak Çin'de başlayan bu akımın 11 Kasım da olmasının sebebi, yalnızlığı temsil eden 1 rakamından kaynaklanıyor.

Çin'deki Nanjing Universitesi'nde bir grup öğrencinin yalnızlıklarını kutlamak için ortaya attıkları bu fikir, üniversitenin de sınırlarını aştı.

Yalnızlar Günü'nde insanlar, başkaları için değil, yalnızca kendileri için alışveriş yapıyor ve yalnızca kendilerine hediye alıyor.

Yalnızlar Günü'nü reklam olarak ilk kullanan firma ise 2009 yılında Çin'i Amazon'u olarak kabul edilen Alibaba oldu.Yılbaşı ve Kara Cuma gibi günlerde yapılan indirimler, Yalnızlar Günü'nde de uygulandı.

Alibaba şirketinin bu kampanyası, tüm dünyanın Yalnızlar Günü'nden haberdar olmasını sağladı. Kısa sürede Amerika ve İngiltere'de de popüler olan Yalnızlar Günü, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Yalnızlar Günü nasıl kutlanmalı?

Adı üstünde; Yalnızlar Günü! Yani tek başınıza dışarı çıkın. Diyetinizi bir günlüğüne bozun ve kendinize en sevdiğiniz şekerlemeyi ısmarlayın. Hep almayı planladığınız ama kararsız kaldığınız o elbiseyi-ayakkabıyı satın aldın. Ancak alışveriş konusunda fazla bonkör davranmamaya özen gösterin. Ne de olsa harcadığınız kendi cüzdanınız.

Tek başınıza bir diskoya gidin, tek başınıza eğlenin. Bağımsız ve yalnız olmanın tadını bir gün için bile çıkarın.



