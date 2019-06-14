Yalova Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
Yalova Üniversitesi 4 doçent, 4 profesör, 13 öğretim üyesi alacak. Başvurular bugün başlarken adaylara 15 gün süre verilmiş durumda... Peki, şartlar ve istenilen belgeler nelerdir?
Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'nden bugün geçilen duyuruda "Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır." denildi.
İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.
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