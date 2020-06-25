Dünya Yamato'da yolda yürürken cep telefonu kullanmak yasaklandı

Yamato'da yolda yürürken cep telefonu kullanmak yasaklandı

Dünya

Yamato'da yolda yürürken cep telefonu kullanmak yasaklandı

Japonya Yamato'da sokakta yürürken cep telefonu ile konuşmak ve mesaj yazmak yasaklandı.

25 Haziran 2020, Perşembe 17:30 Son Güncelleme:
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Japonya’nın güneydoğusundaki Yamato şehrinde yürürken cep telefonu kullanmak yasaklandı. Kyodo’nun haberine göre, Kanagawa eyaletine bağlı Yamato şehrinde yürürken cep telefonu kullanılmasına, şehir meclisinin çıkardığı yönetmelikle yasaklama getirildi.

Ocak ayında şehrin iki noktasında yapılan kamuoyu araştırması, yayaların yaklaşık yüzde 12’sinin yürürken telefon kullandıklarını ortaya çıkardı. Araştırma sonrası, haziran başında şehir meclisine sunulan yönetmelik, karara bağlandı. Karara göre, cadde ve park gibi kamuya açık lokasyonlarda telefon kullanabilecek yayalar, trafiği aksatmayacak noktalarda duracak.

Yürürlüğe 1 Temmuz'da girecek karara uymayanlara cezai işlem uygulanmayacak.

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