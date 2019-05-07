'Yan bakma' tartışması kanlı bitti
Samsun’un Bafra ilçesinde iki komşu arasında yan bakma yüzünden çıkan tartışmada bir kişi silahla vuruldu
Samsun'da evinin balkonunda oturan Samet K. ile yoldan geçen komşusu Önder Ş. arasında yan baktın tartışması yaşandı.
BACAĞINDAN VURDU
Çıkan tartışmanın üzerine Samet K., evde bulunan dedesinden kalma silahı alarak evin önüne inerek Önder Ş.’ye ateş etti.
Sol bacağına gelen kurşunla yaralanan Önder Ş. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası Samet K. olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
İHA