'Yan bakma' tartışması kanlı bitti

Samsun’un Bafra ilçesinde iki komşu arasında yan bakma yüzünden çıkan tartışmada bir kişi silahla vuruldu

07 Mayıs 2019, Salı 21:14
A A
'Yan bakma' tartışması kanlı bitti

Samsun'da evinin balkonunda oturan Samet K. ile yoldan geçen komşusu Önder Ş. arasında yan baktın tartışması yaşandı.

BACAĞINDAN VURDU

Çıkan tartışmanın üzerine Samet K., evde bulunan dedesinden kalma silahı alarak evin önüne inerek Önder Ş.’ye ateş etti.

Sol bacağına gelen kurşunla yaralanan Önder Ş. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası Samet K. olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. 

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

İHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.